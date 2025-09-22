scorecardresearch
 

Feedback

'पिता सलीम खान के सामने लड़खड़ाती है सलमान की जुबान', बोले भाबीजी घर पर हैं के 'विभूती'

'भाबीजी घर पर हैं' फेम आसिफ शेख का कहना है कि सलमान खान अपने पिता सलीम खान के सामने बोलने की हिम्मत नहीं करते हैं. उनके दिल में काफी इज्जत है, इसी वजह से एक्टर कभी-कभी बोलते वक्त अटक जाते हैं.

Advertisement
X
सलमान खान और उनके परिवार संग रिश्ते पर बोले आसिफ शेख (Photo: Instagram @iaasifsheikhofficial, @beingsalmankhan)
सलमान खान और उनके परिवार संग रिश्ते पर बोले आसिफ शेख (Photo: Instagram @iaasifsheikhofficial, @beingsalmankhan)

सलमान खान बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं. लोग उनकी इंडस्ट्री में बहुत इज्जत करते हैं. एक्टर आसिफ शेख, जो 'भाबीजी घर पर हैं' सीरियल से फेमस हैं, वो भी सलमान की बहुत इज्जत करते हैं. वो सुपरस्टार और खान परिवार के काफी करीबी भी हैं. हाल ही में एक्टर ने सलमान और उनके पिता सलीम खान संग अपने खास बॉन्ड पर बात की है.

सलमान खान और उनके परिवार संग कैसे हैं आसिफ शेख के रिश्ते?

आसिफ शेख ने हिंदी रश संग बातचीत में बताया कि वो सलमान के जीजा अतुल अग्निहोत्री के करीबी दोस्त हैं. उन्हीं के जरिए उनकी सलमान से भी मुलाकात हुई थी. आसिफ सलीम खान के साथ भी उनके फार्महाउस पर काफी समय बिता चुके हैं. एक्टर ने कहा, 'सलीम अंकल बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं. कभी-कभी मैं सलमान खान के फार्म पर जाता था और सलीम अंकल के साथ समय बिताता था. अतुल अग्निहोत्री और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम खासकर सलीम अंकल के साथ बैठते थे.'

सम्बंधित ख़बरें

salman khan
'नेपो बेबी' के लिए एग्रेशन भूले सलमान, बायस्ड गेम, बोरिंग वीकेंड का वार 
Salman and Aishwarya
Himani Shivpuri ने खोला Salman-Aishwarya का राज! 
Salman Khan bigg boss 19
बिग बॉस से बेघर हुई ये कंटेस्टेंट, सलमान लेकर आए महाट्विस्ट 
bigg boss 19 Akanksha Chamola
बिग बॉस 19 में इस कंटेस्टेंट के करीबी की होगी वाइल्ड कार्ड एंट्री! 
नेहल चुड़ासमा-तान्या मित्तल (Photo: Instagram @nehalchudasama9/Aaj tak)
'मारकर चंबल की नदी में फेंक देते हैं', एग्रेसिव हुईं तान्या, नेहल को मारी लात 

'उनके पास साझा करने के लिए बहुत सारी दिलचस्प बातें होती थीं और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है. मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है. उन्होंने बताया था कि कैसे अमिताभ बच्चन को उनकी पहली फिल्म में कास्ट किया गया था, वगैरह. वो सीख और बातचीत इस दौरान बहुत काम आई हैं.'

Advertisement

क्यों पिता सलीम खान के सामने लड़खड़ाती है सलमान की जुबान?

आसिफ ने आगे बताया है कि सलीम खान हमेशा सलमान के साथ बेबाक तरीके से बात करते हैं. वो उनकी फिल्म को लेकर जो होता है, वो सीधा एक्टर के मुंह पर बोलते हैं.

आसिफ बताते हैं, 'सलीम अंकल सलमान के बड़े आलोचक हैं. वो मुंह पर ही बात कह देते हैं, कभी मीठा-मीठा नहीं बोलते, क्योंकि उनका बेटा एक स्टार है. वो अपने आप में एक स्टार हैं. सलमान खान में उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं है. सलमान अपने पिता का बहुत सम्मान करते हैं. मुझे याद है जब सलमान छोटे थे और स्टार थे, तो अपने पिता से बात करते हुए उनकी जुबान अक्सर लड़खड़ा जाती थी.'

सलमान भी कई बार ये बात पब्लिकली कह चुके हैं कि जब उनके पिता सामने होते हैं, तब उनकी बोलती भी बंद हो जाती है. कई सालों पहले कपिल शर्मा के शो पर जब सलमान अपने पिता सलीम खान और दोनों भाई के साथ आए थे, तब भी सुपरस्टार ने कहा था कि वो अपने पिता के सामने कुछ नहीं बोल पाएंगे. बात करें सलमान के वर्क फ्रंट की, तो वो जल्द 'बैटल ऑफ गलवान' में नजर आएंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement