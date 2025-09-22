'पिता सलीम खान के सामने लड़खड़ाती है सलमान की जुबान', बोले भाबीजी घर पर हैं के 'विभूती'

सलमान खान बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं. लोग उनकी इंडस्ट्री में बहुत इज्जत करते हैं. एक्टर आसिफ शेख, जो 'भाबीजी घर पर हैं' सीरियल से फेमस हैं, वो भी सलमान की बहुत इज्जत करते हैं. वो सुपरस्टार और खान परिवार के काफी करीबी भी हैं. हाल ही में एक्टर ने सलमान और उनके पिता सलीम खान संग अपने खास बॉन्ड पर बात की है.

सलमान खान और उनके परिवार संग कैसे हैं आसिफ शेख के रिश्ते?

आसिफ शेख ने हिंदी रश संग बातचीत में बताया कि वो सलमान के जीजा अतुल अग्निहोत्री के करीबी दोस्त हैं. उन्हीं के जरिए उनकी सलमान से भी मुलाकात हुई थी. आसिफ सलीम खान के साथ भी उनके फार्महाउस पर काफी समय बिता चुके हैं. एक्टर ने कहा, 'सलीम अंकल बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं. कभी-कभी मैं सलमान खान के फार्म पर जाता था और सलीम अंकल के साथ समय बिताता था. अतुल अग्निहोत्री और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम खासकर सलीम अंकल के साथ बैठते थे.'

'उनके पास साझा करने के लिए बहुत सारी दिलचस्प बातें होती थीं और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है. मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है. उन्होंने बताया था कि कैसे अमिताभ बच्चन को उनकी पहली फिल्म में कास्ट किया गया था, वगैरह. वो सीख और बातचीत इस दौरान बहुत काम आई हैं.'

क्यों पिता सलीम खान के सामने लड़खड़ाती है सलमान की जुबान?

आसिफ ने आगे बताया है कि सलीम खान हमेशा सलमान के साथ बेबाक तरीके से बात करते हैं. वो उनकी फिल्म को लेकर जो होता है, वो सीधा एक्टर के मुंह पर बोलते हैं.

आसिफ बताते हैं, 'सलीम अंकल सलमान के बड़े आलोचक हैं. वो मुंह पर ही बात कह देते हैं, कभी मीठा-मीठा नहीं बोलते, क्योंकि उनका बेटा एक स्टार है. वो अपने आप में एक स्टार हैं. सलमान खान में उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं है. सलमान अपने पिता का बहुत सम्मान करते हैं. मुझे याद है जब सलमान छोटे थे और स्टार थे, तो अपने पिता से बात करते हुए उनकी जुबान अक्सर लड़खड़ा जाती थी.'

सलमान भी कई बार ये बात पब्लिकली कह चुके हैं कि जब उनके पिता सामने होते हैं, तब उनकी बोलती भी बंद हो जाती है. कई सालों पहले कपिल शर्मा के शो पर जब सलमान अपने पिता सलीम खान और दोनों भाई के साथ आए थे, तब भी सुपरस्टार ने कहा था कि वो अपने पिता के सामने कुछ नहीं बोल पाएंगे. बात करें सलमान के वर्क फ्रंट की, तो वो जल्द 'बैटल ऑफ गलवान' में नजर आएंगे.

