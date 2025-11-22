scorecardresearch
 

Feedback

आमिर खान ने एक्स वाइफ रीना दत्ता को दिया सरप्राइज, देखकर सभी के उड़े होश

बॉलीवुड के मशहूर एक्टर आमिर खान ने अपनी एक्स-वाइफ रीना दत्ता की आर्ट एग्जिबिशन में अचानक पहुंचकर सभी को हैरान कर दिया. 2002 में तलाक के बाद भी दोनों के बीच गहरा सम्मान और दोस्ताना रिश्ता बना हुआ है. रीना ने इंस्टाग्राम पर आमिर की तस्वीरें साझा करते हुए उनकी कला यात्रा में समर्थन के लिए धन्यवाद कहा.

Advertisement
X
आमिर खान ने एक्स वाइफ रीना दत्ता को दिया सरप्राइज (Photo: Instagram/@reenadatta)
आमिर खान ने एक्स वाइफ रीना दत्ता को दिया सरप्राइज (Photo: Instagram/@reenadatta)

बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान ने हाल ही में अपनी एक्स-वाइफ रीना दत्ता को सरप्राइज दिया. आमिर मुंबई में रीना की आर्ट एग्जिबिशन में पहुंचे. इससे सभी हैरान रह गई. रीना दत्ता इस अनएक्सपेक्टेड विजिट से बहुत खुश हुईं. अब उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर आमिर संग तस्वीरें शेयर की हैं. साथ ही उनकी कला यात्रा में लगातार मिल रहे सपोर्ट के लिए थैंक्यू भी कहा. 2002 में तलाक के बावजूद आमिर और रीना के बीच आज भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं.

आमिर ने दिया रीना को सरप्राइज

शुक्रवार को रीना दत्ता ने इंस्टाग्राम पर आमिर खान की विजिट की कई तस्वीरें पोस्ट कीं. फोटोज में आमिर रीना के बगल में खड़े हैं, गर्मजोशी से मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं. साथ ही उनकी पेंटिंग्स को ध्यान से देखकर तारीफ कर रहे हैं. रीना ने पोस्ट में लिखा, 'जब आपका एक्स आपको सरप्राइज दे और आपकी एग्जिबिशन में आ जाए. थैंक यू आमिर मेरी आर्ट जर्नी में लगातार सपोर्ट करने के लिए. आइए हमारी कलाकृतियां देखने नेहरू सेंटर आर्ट गैलरी में आएं. 18 से 24 नवंबर 2025 तक.'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Reena Datta (@reenadatta)

सम्बंधित ख़बरें

Hrithik Roshan
Hrithik Roshan ने 'WAR 2' के फ्लॉप होने पर क्या कहा? 
Haldi Ceremoney
Palash Muchhal और Smriti एक दूजे के होंगे! 
BHABIJI GHAR PAR HAIN movie
'भाबीजी घर पर हैं' की फिल्म का हुआ ऐलान, इस दिन होगी रिलीज 
Yami Gautam
ट्रेडिशनल लुक में छाईं Yami Gautam, सादगी से जीता दिल 
Sahitya Aajtak 2025
'सही समय पर ओम पुरी का घर छोड़ा, वो पछताए...' आजतक के मंच से सीमा कपूर ने और क्या कहा? 

आमिर खान ने 1986 में रीना दत्ता से भागकर शादी की थी. उनके दो बच्चे हैं- बेटा जुनैद खान और बेटी आयरा खान. 2002 में दोनों का तलाक हो गया था. इसके बाद आमिर ने 2005 में किरण राव से शादी की. 2011 में सरोगेसी के जरिए उनका बेटा आजाद राव खान हुआ. 2021 में आमिर-किरण ने अलग होने का ऐलान किया, लेकिन आज भी दोनों आजाद की को-पैरेंटिंग साथ करते हैं. अलगाव के बावजूद आमिर, रीना और किरण दोनों के साथ बहुत अच्छे संबंध बनाए हुए हैं.

Advertisement

आज भी एक्स वाइफ संग अच्छे हैं रिश्ते 

मार्च में आमिर खान ने इंडिया टुडे/आजतक को दिए इंटरव्यू में रीना और किरण के साथ अपने रिश्ते पर खुलकर बात की थी. उन्होंने कहा था, 'जिंदगी में जिन महत्वपूर्ण लोगों से मैं मिला, उनमें रीना भी हैं. हम 16 साल साथ रहे. भागकर शादी की थी हमने. मेरे जीवन के सबसे अहम रिश्ते इन्हीं शानदार लोगों के साथ रहे. रीना और किरण दोनों कमाल की औरतें हैं. जिन दो महिलाओं के साथ मैंने अपनी जिंदगी बिताई, उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया.' उन्होंने आगे कहा था कि तलाक के बावजूद रीना और किरण समेत उनके परिवारों के प्रति उनके मन में बहुत सम्मान है.

फिलहाल आमिर खान, गौरी स्प्रैट को डेट कर रहे हैं. 60वें जन्मदिन के मौके पर मीडिया के सामने उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को इंट्रोड्यूस किया था. आमिर ने बताया था कि दोनों की पहली मुलाकात 25 साल पहले हुई थी, फिर संपर्क टूट गया और हाल ही में फिर जुड़े. आमिर ने कहा कि जब वो डेटिंग शुरू कर रहे थे, तब वो अपनी जिंदगी में 'शांति' लाने वाली साथी तलाश रहे थे. दोनों पिछले कई महीनों से रिलेशनशिप में हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement