आमिर खान खोलना चाहते आर्ट स्कूल, सिखाएंगे फिल्ममेकिंग, मिला ऋतिक रोशन का सपोर्ट

सुपरस्टार आमिर खान अपनी पिछली फिल्म 'सितारे जमीन पर' की यूट्यूब सक्सेस से बेहद खुश हैं. एक्टर का कहना है कि उनकी फिल्म ने यूट्यूब पर थिएटर्स से ज्यादा कमाई की है. अब इसी बीच उन्होंने अपने ड्रीम फिल्म स्कूल पर भी बात की है जिसे वो जल्द खोलना चाहते हैं, जिसका समर्थन सुपरस्टार ऋतिक रोशन ने भी किया है.

ड्रीम स्कूल बनाने पर क्या बोले आमिर खान?

आमिर खान बॉलीवुड में मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से जाने जाते हैं. उनके बारे में कहा जाता है कि वो अपनी फिल्मों में सब चीज परफेक्शन के साथ करना पसंद करते हैं, फिर चाहे वो स्क्रिप्ट हो या म्यूजिक. हाल ही में गेम चेंजर्स संग बातचीत में आमिर का कहना है कि वो एक फिल्म स्कूल खोलना चाहते हैं जिसमें वो फिल्ममेकिंग से परे हटकर कई अलग-अलग चीजों पर फोकस करना चाहते हैं. एक्टर का कहना है, 'मेरा फिल्म स्कूल खोलने का बहुत मन है. लेकिन मैं बहुत अलग टाइप का स्कूल खोलूंगा.'

'क्योंकि असलीयत में फिल्ममेकिंग में एडिटिंग, सिनेमैटोग्राफी, तरह-तरह की चीजें होती हैं. ये सबकुछ आप 3-6 महीने में सीख लेंगे. लेकिन मुझे लगता है कि जब आप बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, उन्हें बेसिक समझना बहुत जरूरी है. अगर मैं फिल्म स्कूल शुरू करूंगा, तो उसमें बच्चे फिल्ममेकिंग बाद में सीखेंगे, पहले वो साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इतिहास, माइथोलॉजी, म्यूजिक और आर्ट्स समझेंगे.'

क्यों आमिर खान को मिला ऋतिक रोशन का सपोर्ट?

आमिर आगे कहते हैं कि फिल्ममेकिंग सभी चीजों का मिश्रण है. अगर किसी को एक चीज जैसे आर्ट समझ नहीं आएगी, तो फिल्ममेकिंग में एक तरफ की पकड़ कमजोर पड़ जाएगी. एक स्टूडेंट को कई सारे आर्टफॉर्म्स जैसे डांसिंग, एक्टिंग, राइटिंग समझने की जरूरत है ताकि वो एक कहानी को अच्छे से पर्दे पर उतार पाए.

एक्टर ने कहा, 'जितने ज्यादा आर्टफॉर्म्स की पकड़ और समझ एक इंसान को होगी, आपका काम उतना ही अच्छा होगा. इसलिए मैं अपने फिल्म स्कूल में सभी आर्टफॉर्म्स को सीखाना चाहता हूं. उसके बाद फिल्ममेकिंग 2-3 महीने में सीख ली जाएगी. ये स्कूल में बिल्डिंग में नहीं बनाऊंगा. हमारी फिल्में जहां बनती हैं जैसे रोड, घर या चॉल में, मैं वहां सीखाऊंगा. अगर मैंने इस तरह का स्कूल शुरू किया तो वो गुरुकुल स्टाइल होगा. अपने साथ कम स्टूडेंट्स रखूंगा और उन्हें अपने साथ फिल्म सेट पर लेकर जाऊंगा.'

आमिर की इन बातों से सुपरस्टार ऋतिक रोशन सहमत दिखे हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक्टर की पोस्ट को शेयर और लाइक भी किया है. आमिर की बातें ऋतिक के फैंस को भी पसंद आई हैं. बात करें आमिर और ऋतिक के प्रोजेक्ट्स की, तो आमिर फिलहाल राजकुमार हिरानी के साथ मिलकर दादासाहेब फाल्के की बायोपिक पर काम कर रहे हैं. वहीं ऋतिक 'कृष 4' की तैयारी में लगे हुए हैं.

