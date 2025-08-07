scorecardresearch
 

'कुली' को नॉर्थ में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे आमिर खान? एक्टर ने बताया सच

साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की 'कुली' महज एक हफ्ते में रिलीज होने वाली है. ऐसे में खबर थी कि आमिर 'कुली' को नॉर्थ के थिएटर्स में लगाने के लिए पर्सनली थिएटर के मालिक से बात कर रहे थे. अब इन सभी चर्चाओं पर आमिर के प्रोडक्शन हाउस का रिएक्शन सामने आया है.

रजनीकांत की 'कुली' को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे आमिर खान (Photo: Youtube Screengrab, Instagram @sunpictures)
फिल्ममेकर लोकेश कनगराज जल्द मास फिल्मों के फैंस के लिए थिएटर्स में 'कुली' लेकर आ रहे हैं. जिसमें साउथ इंडस्ट्री के साथ बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान भी शामिल हैं. फिल्म की रिलीज में सिर्फ एक हफ्ता बाकी है. ऐसे में 'कुली' से जुड़ी कई खबरें सामने आ रही हैं. कहा गया कि आमिर फिल्म को नॉर्थ के थिएटर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. अब इसपर एक्टर का बयान सामने आया है.

क्या 'कुली' को नॉर्थ में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे आमिर खान?

रजनीकांत स्टारर 'कुली' में आमिर खान का ठीक-ठाक कैमियो होने वाला है. डायरेक्टर लोकेश कनगराज ने अपनी फिल्म के ट्रेलर में आमिर को दमदार एक्शन अवतार में पेश किया है. जिसे देखकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं. हालांकि उनकी फिल्म ऋतिक रोशन-जूनियर एनटीआर की 'वॉर 2' संग क्लैश होनी है जिसका इंतजार नॉर्थ और साउथ में फैंस काफी समय से कर रहे हैं. 

ऐसे में खबर थी कि आमिर ने कुली को नॉर्थ में ज्यादा से ज्यादा थिएटर्स दिलवाने की कोशिश की और वो पर्सनली इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं. अब आमिर के प्रोडक्शन हाउस के एक अधिकारी ने इसी से जुड़ा एक बयान जारी किया है. 'आमिर खान प्रोडक्शन्स' का कहना है, 'ना तो आमिर खान और ना ही उनकी टीम का कोई मेंबर फिल्म कुली के डिस्ट्रीब्यूशन में शामिल है.'

'मिस्टर खान ने किसी भी प्रेजेंटर या डिस्ट्रीब्यूटर को कोई कॉल नहीं किया है. फिल्म में उनका कैमियो सिर्फ डायरेक्टर लोकेश कनगराज और रजनीकांत के साथ उनके संबंध का एक संकेत है. AKP में सभी, खासकर आमिर खान सितारे जमीन पर की यूट्यूब रिलीज की सक्सेस और इसे मिले रिस्पॉन्स से बहुत खुश हैं.'

क्या थी आमिर खान के 'कुली' को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली बात?

दरअसल 'बॉलीवुड हंगामा' की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि आमिर खान ने PVR-INOX के मालिक अजय बिजली को सीधा कॉल करके 'कुली' के शोज को देशभर में प्रीमियम तरीके से प्रमोट करने का दबाव डाला. कुछ इंडस्ट्री के लोगों ने ये भी दावा किया कि आमिर ने नॉर्थ में फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स के हेड को सीधा कॉल करके 'कुली' के शोज को प्राइम स्लॉट्स दिलवाने की बात कही. और साथ ही फिल्म को मार्केट करने का दबाव डाला जिससे हर कोई हैरान रह गया.

बता दें कि फिल्म 'कुली' के लिए आमिर ने कोई फीस नहीं ली है. बताया जा रहा है कि फिल्म में आमिर का करीब 15 मिनट का कैमियो होने वाला है जिसमें एक्टर का दमदार एक्शन अवतार नजर आएगा. 'कुली' में रजनीकांत-आमिर खान के अलावा नागर्जुना, सौबिन शाहिर, उपेंद्र राव, सत्यराज और श्रुति हासन जैसे एक्टर्स भी शामिल हैं. ये फिल्म 14 अगस्त के दिन रिलीज होगी.

