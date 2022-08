'लाल सिंह चड्ढा को बर्बाद मत करिए', हेट कैंपेन पर बोलीं आमिर की भतीजी

आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर बॉयकॉट ट्रेंड अभी भी जारी है. विवादों के बीच फिल्म तो रिलीज हो गई है. लेकिन लोग अभी भी आमिर की फिल्म पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं. ऐसे में आमिर खान के सपोर्ट में उनकी भतीजी जायन मारी (Zayn Marie) आगे आई हैं और उन्होंने आमिर को ट्रोल करने वालों को फटकार लगाई है.

आमिर को मिला भतीजी का सपोर्ट

आमिर खान की भतीजी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर वीडियो शेयर करके लोगों से लाल सिंह चड्ढा देखने की अपील की है. जायन ने लोगों से रिक्वेस्ट की है कि वो हेट कैंपेन चलाकर फिल्म को बर्बाद न करें.

आमिर खान की बेटी आयरा खान ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर जायन का वीडियो शेयर करके अपने पापा को सपोर्ट किया. वीडियो में जायन ने कहा- आपको अगर कभी भी आमिर खान ने एंटरटेन किया है या फिर उनसे इंप्रेस हुए हैं....तो लाल सिंह चड्ढा देखिए. उन्होंने फैंटास्टिक फिल्म बनाई है. हेट कैंपेन को किसी बहुत खूबसूरत चीज को बर्बाद न करने दें.

ऋतिक रोशन ने की आमिर की फिल्म की तारीफ

जायन मारी से पहले बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन ने भी लोगों से आमिर खान की फिल्म देखने की अपील की थी. ऋतिक रोशन ने आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा देखने के बाद ट्विटर पर फिल्म की जमकर तारीफ की.

ऋतिक रोशन ने क्या लिखा?

ऋतिक रोशन ने ट्वीट में लिखा- लाल सिंह चड्ढा अभी-अभी देखी. मैंने इस फिल्म को महसूस किया. प्लस और माइनस को साइड कर दीजिए, ये एक शानदार फिल्म है. इस जेम को मिस न करें. जाओ...जाओ..अभी देखो. ये ब्यूटीफुल है. जस्ट ब्यूटीफुल.

Just watched LAAL SINGH CHADDA. I felt the HEART of this movie. Pluses and minuses aside, this movie is just magnificent. Don’t miss this gem guys ! Go ! Go now . Watch it. It’s beautiful. Just beautiful. ❤️