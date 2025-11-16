बॉलीवुड में कमबैक को तैयार आमिर खान के भांजे इमरान, जिंदगी में आए बदलाव पर बोले- तलाक हुआ...

इमरान खान बॉलीवुड के उन एक्टर्स में से हैं, जो अपनी चार्मिंग पर्सनैलिटी के लिए लोगों के बीच आज भी याद किए जाते हैं. फैंस उन्हें बड़े पर्दे पर वापस देखने के लिए बेकरार हैं. वो आखिरी बार साल 2015 में फिल्म 'कट्टी-बट्टी' में नजर आए थे. इसके बाद से ही वो लाइमलाइट से दूर हुए. मगर अब इमरान अपने बॉलीवुड कमबैक के लिए तैयार हैं.
कमबैक फिल्म पर क्या बोले इमरान खान?
हाल ही में HT को दिए इंटरव्यू में इमरान ने अपनी आने वाली फिल्म पर बात की है. उन्होंने बताया है कि वो फिल्म के डायरेक्टर दानिश असलम के साथ कई सालों बाद कोलैब कर रहे हैं. एक्टर की कमबैक फिल्म उन्हीं की आई एक फिल्म 'ब्रेक के बाद' की कहानी जैसी होगी. हालांकि इसमें उनकी जिंदगी 15 सालों बाद की दिखाई जाएगी.
इमरान ने कहा, 'ये फिल्म बिल्कुल वैसी ही है जैसी ब्रेक के बाद की टीम 15 साल बाद बना रही होगी. ये एक नेचुरल प्रोग्रेस है. दानिश और मेरे पास अब जिंदगी के काफी सालों का एक्सपीरियंस आ चुका है. उसकी शादी हो चुकी है और मेरा तलाक हो चुका है. ये वही फिल्म है जो हमें 15 साल बाद बनानी चाहिए.'
'ये बहुत पर्सनल प्रोजेक्ट है जो एक कहानी कहने की क्रिएटिव चॉइस और प्यारे दोस्तों के साथ काम करने की चाहत से पैदा हुई है. फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और अब इसके पोस्ट-प्रोडक्शन पर काम जारी है. स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म द्वारा तारीख तय होने के बाद हम इसे रिलीज करने पर सोच-विचार कर रहे हैं.'
कहां आएगी इमरान की कमबैक फिल्म?
इमरान की फिल्म 'ब्रेक के बाद' दरअसल साल 2010 में आई थी जिसमें दीपिका पादुकोण भी शामिल थीं. हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप थी. मगर इसे काफी लोगों ने पसंद किया था. इमरान इसी बातचीत में बताते हैं कि वो पहले इस फिल्म को करने से इनकार कर चुके थे. लेकिन फिर बाद में वो फिल्म के डायरेक्टर से किसी पार्टी में मिले, जहां उन्हें उनका आइडिया पसंद आया.
इमरान खान की कमबैक फिल्म में उनके साथ एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर और एक्टर गुरफतेह पीरजादा भी शामिल हैं. ये थिएटर्स के बदले ओटीटी पर रिलीज होगी. इस फिल्म के अलावा, इमरान खान एक और फिल्म हैप्पी पटेल में भी नजर आएंगे, जिसे एक्टर-स्टैंडअप कॉमेडियन वीर दास डायरेक्ट और मामू आमिर खान प्रोड्यूस करेंगे.