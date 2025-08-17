फैसल खान ने भाई आमिर और परिवार संग खत्म किया रिश्ता, ऐलान कर बोले- हकदार नहीं...

आमिर खान के भाई और अभिनेता फैसल खान ने ऑफिशियल घोषणा की है कि वो अपने परिवार से सभी संबंध तोड़ रहे हैं. एक्टर का कहना है कि ये फैसला उन्होंने बहुत सोच कर, सभी दर्द झेलने के बाद लिया है. फैसल ने आरोप लगाया है कि परिवार ने उन्हें ‘पागल’ कहा, उनपर 'शिजोफ्रेनिया' का शिकार होने का गलत इल्जाम लगाया, उन्हें दवाइयां लेने के लिए मजबूर किया. इतना ही नहीं फैसल ने ये भी कहा कि आमिर ने उन्हें पूरे एक साल तक घर में बंद रखा.

फैसल को इस बात से और दुख पहुंचा जब परिवार ने भी उनके इन आरोपों को गलत बताया और स्टेटमेंट जारी कर इसे तूल ना देने का स्टेटमेंट जारी किया. फैसल ने साफ किया है कि वो अब उनसे जुड़े रहना नहीं चाहते, क्योंकि उनके ऊपर 2005 से अत्याचार हो रहा है.

फैसल खान ने आमिर खान और परिवार से संबंध तोड़े

फैसल ने बॉलीवुड बबल से अपना बयान शेयर किया जिसमें लिखा है, “मैं, फैसल खान, आज की तारीख से अपने परिवार के सभी संबंध, जो विशेष रूप से नीचे सूचीबद्ध हैं, दूर कर देता हूं. सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि आज से मैं अपने स्वर्गीय पिता ताहिर हुसैन या अपनी माता जीनत ताहिर हुसैन, या अन्य किसी परिवार सदस्य के परिवार का हिस्सा नहीं रहूंगा. और न ही उनकी संपत्ति से जुड़े किसी अधिकार का हकदार हूं और न ही किसी भी संपत्ति से जुड़ी जिम्मेदारी मेरी होगी.”

उन्होंने ये भी कहा कि वो आमिर के घर में नहीं रहेंगे और न ही उनसे कोई मासिक भत्ता या देखभाल की मांग करेंगे.

फैसल ने क्या लगाए थे आरोप?

2007 में फैसल ने दावा किया था कि उनका परिवार उनसे साइन करने के अधिकार छीनने की कोशिश कर रहा था. जब उन्होंने ऐसा करने से इंकार किया और घर छोड़ दिया, तब उनकी मां जीनत ताहिर हुसैन और बड़ी बहन निखत हेगड़े ने उन पर झूठे आरोप लगाए कि वो पैरेनॉइड शिजोफ्रेनिक है और समाज के लिए खतरनाक हैं. मामला अदालत तक गया और 5 महीने की सुनवाई के बाद फरवरी 2008 में फैसल के पक्ष में फैसला आया.

परिवार ने खराब किया था करियर!

फैसल ने अगस्त 2025 में परिवार पर साजिश रचकर उनके खिलाफ झूठे बयान सोशल मीडिया और प्रेस में प्रकाशित करने का आरोप लगाया, जिसमें कहा गया कि वो मेन फैक्ट्स छिपा रहे हैं. उन्होंने जवाब में कहा कि असल में उनके परिवार वाले ही 2005 से उनका करियर और निजी, पेशेवर जीवन खराब करने में लगे हुए हैं.

