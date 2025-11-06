120 Bahadur Trailer: 'यहीं लड़ेंगे... यहीं मरेंगे' चीन से लोहा लेने वाले मुट्ठी भर भारतीय जवानों की कहानी

भारत की पहली वॉर फिल्म 'हकीकत' (1964), 1962 के भारत-चीन युद्ध पर बनी थी. मगर इसके बाद इस युद्ध को या भरत-चीन के कनफ्लिक्ट को दिखाने वाली फिल्में बहुत ज्यादा नहीं बनी हैं. अब फरहान अख्तर स्टारर '120 बहादुर' इस युद्ध से जुडी एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी बड़े पर्दे पर ला रही है. इस फिल्म का पहला पोस्टर आने के बाद से ही फिल्म लवर्स इसमें दिलचस्पी ले रहे थे. अब फाइनली '120 बहादुर' का ट्रेलर भी रिलीज हो गया है.

क्या है '120 बहादुर' का प्लॉट

ट्रेलर से पता चलता है कि ये 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान, रेजांग ला की लड़ाई की रियल कहानी पर बेस्ड है. इस घटना में 3000 सैनिकों वाली चीन सेना की एक टुकड़ी ने भारतीय पोस्ट पर अचानक हमला बोल दिया था. इस भारतीय पोस्ट पर 13 कुमाऊं रेजिमेंट की एक कंपनी तैनात थी, जिसे मेजर शैतान सिंह लीड कर रहे थे. केवल 120 सैनिकों के साथ, 5500 मीटर की ऊंचाई वाली इस पोस्ट पर खड़े शैतान सिंह ने पीछे हटने से इनकार कर दिया था. उनका कहना था कि वो आखिरी गोली-आखिरी आदमी तक लड़ेंगे. रेजांग ला की भयानक लड़ाई में सिर्फ 6 भारतीय सैनिक जिंदा बचे थे.

'120 बहादुर' यही कहानी दिखाती है. फिल्म में फरहान अख्तर, मेजर शैतान सिंह का किरदार निभा रहे हैं. सपोर्टिंग रोल्स में उनके साथ विवान भटेना, अंकित सीवच और हुसैन दलाल जैसे एक्टर्स हैं. राशि खन्ना फिल्म में मेजर शैतान सिंह की पत्नी का रोल कर रही हैं.

Advertisement

'120 बहादुर' के ट्रेलर में सॉलिड हैं प्रोडक्शन वैल्यूज (Photo: Screengrab- Youtube/Excel Movies)

कैसा है ट्रेलर?

ट्रेलर का नैरेशन अमिताभ बच्चन की आवाज से शुरू होता है, जो 1962 के हालात बताते हैं. इसके बाद फोकस सैनिकों और रेजांग घाटी पर शिफ्ट होता है. जैकेट मांगते एक सैनिक को ये जवाब मिल रहा है कि 'अपना पहला चीनी फौजी मार और उसकी जैकेट लेले.' ये डायलॉग शॉर्ट में वो हालात बताता है जब हमारे सैनिकों के पास, भारत-चीन की सरहद पर, दुर्गम घाटियों में डटे रहने के पर्याप्त साधन नहीं होते थे. यहां देखें '120 बहादुर' का ट्रेलर:

एक स्टैंडर्ड वॉर-ड्रामा टेम्पलेट में फरहान अख्तर का किरदार अपनी पत्नी से युद्ध में जाने की बातें करता नजर आता है. इसके बाद ट्रेलर में युद्ध और कॉम्बैट के सीन शुरू होते हैं. ये सीन्स '120 बहादुर' के ट्रेलर की हाईलाइट हैं. फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू और विजुअल्स दमदार हैं. फाइट और एक्शन सीन्स में कैमरा वर्क इम्प्रेस करता है. फिल्म का स्कोर इन सीन्स को दमदार बना रहा है. हालांकि, डायलॉग्स रेगुलर वॉर ड्रामा फिल्म वाले ही लग रहे हैं. ऐसी फिल्मों को सबसे ज्यादा पुश डायलॉग्स से ही मिलता है.

कुल मिलाकर ट्रेलर से '120' बहादुर एक सॉलिड फिल्म तो लग रही है. आने वाले दिनों में फिल्म के दूसरे प्रमोशनल कंटेंट से ये तय होगा कि जनता को इसमें थिएटर्स तक खींच के लाने वाला एक्स-फैक्टर मिलता है या नहीं. डायरेक्टर रजनीश घई की '120 बहादुर' 21 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी.

---- समाप्त ----