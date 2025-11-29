scorecardresearch
 
दिल्ली के बाद अब इस राज्य में टैक्स-फ्री हुए '120 बहादुर' के टिकट, पर क्या संभल पाएगी डूबती फिल्म?

फरहान अख्तर की फिल्म '120' बहादुर भारत-चीन युद्ध के एक हिस्से पर आधारित है. अच्छे रिव्यूज के बावजूद फिल्म दर्शक बटोरने में संघर्ष कर रही है. हालांकि, दिल्ली के बाद अब राजस्थान में भी इसे टैक्स फ्री कर दिया गया है. लेकिन लगता नहीं कि इससे कुछ फायदा होने वाला है.

फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर का टीजर रिलीज (Photo: Screengrab)
फरहान अख्तर स्टारर '120 बहादुर' पिछले हफ्ते थिएटर्स में रिलीज हुई थी. भारत-चीन युद्ध 1962 के एक चैप्टर पर आधारित इस फिल्म को सरकारों से काफी समर्थन मिल रहा है. हाल ही में दिल्ली सरकार ने राज्य में इस फिल्म को टैक्स-फ्री घोषित किया था. अब राजस्थान में भी '120 बहादुर' को टैक्स फ्री घोषित कर दिया गया है. 

फिल्म में थीम देशभक्ति की है और ये देश के लिए बलिदान देने वाले सैनिकों की कहानी है. फिल्म की कहानी को देखते हुए दोनों राज्यों में इसे टैक्स-फ्री कर दिया गया है. इससे दोनों राज्यों में फिल्म के टिकट भी सस्ते हो जाएंगे. लेकिन बड़ा सवाल यही है— क्या '120 बहादुर' को इससे फायदा होगा?

घाटे में चल रही फरहान अख्तर की फिल्म 
'120 बहादुर' भारत-चीन युद्ध 1962 के दौरान हुई, रेजांग ला की लड़ाई पर बेस्ड है. इस लड़ाई में 120 भारतीय सैनिकों ने 3000 से ज्यादा चीनी सैनिकों से लोहा लिया था. लड़ाई खत्म होने पर इस भारतीय टुकड़ी से केवल 6 सैनिक जिंदा बचे थे. '120 बहादुर' इसी कहानी को पर्दे पर लेकर आई है. फरहान ने फिल्म में सेना की इस टुकड़ी को लीड करने वाले मेजर शैतान सिंह का किरदार निभाया है. 

रिपोर्ट्स की मानें तो ये फिल्म करीब 80-90 करोड़ रुपये के बजट में बनी है. लेकिन रिलीज के बाद से ही दिखने लगा था कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नाक के बल गिरने वाली है. इसका ओपनिंग कलेक्शन मात्र 2 करोड़ रुपये था. और वीकेंड कलेक्शन 10 करोड़ रुपये से भी नीचे रहा. 

'तेरे इश्क में' के आने से खत्म हुआ चांस 
'120 बहादुर' पिछले हफ्ते, एडल्ट कॉमेडी फिल्म 'मस्ती 4' के साथ रिलीज हुई थी. 'मस्ती 4' बेहद हल्की फिल्म निकली जिसके रिव्यू और वर्ड ऑफ माउथ बहुत नेगेटिव थे. लेकिन क्लैश हो रही फिल्म के कमजोर होने का कोई खास फायदा '120 बहादुर' को नहीं हुआ. 8 दिन में इस फिल्म ने करीब 15 करोड़ रुपये का ही कलेक्शन किया है. 

जल्द ही ये उन फिल्मों की लिस्ट में शामिल होने वाली है, जिनकी कहानी भारत-चीन कनफ्लिक्ट पर बेस्ड थी. मगर बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्में कोई कमाल नहीं कर पाई. इसमें सलमान खान स्टारर 'ट्यूबलाइट' से लेकर, 'बॉर्डर' बनाने वाले जेपी दत्ता की 'पलटन' जैसी फिल्में हैं. '120 बहादुर' को दो राज्यों ने टैक्स फ्री तो कर दिया है. मगर दमदार कहानी के बावजूद ये फिल्म बॉक्स पर डिजास्टर ही साबित होती नजर आ रही है. 

---- समाप्त ----
