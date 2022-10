Bigg Boss 16: नॉमिनेट होने पर इमोशनल हुए Abdu Rozik, 'छोटे भाईजान' को उदास देख रोने लगे शिव ठाकरे, फैंस की आंखें भी हुईं नम

बिग बॉस 16 के घर में फुल ऑन हाईवोल्टेज ड्रामा चल रहा है. कंटेस्टेंट्स के बीच के रिश्ते हर गुजरते दिन के साथ बदल रहे हैं. बीते दिन नॉमिनेशन टास्क में कई घरवालों के बीच के रिश्ते टूटते दिखे. कई कंटेस्टेंट्स ने अपने दोस्तों को ही घर से बेघर करने के लिए नॉमिनेट कर दिया. लेकिन फैंस को सबसे ज्यादा शॉक तब लगा जब सब के चहेते अब्दू रोजिक का नाम भी नॉमिनेशन में आया.

अब्दू रोजिक हुए इमोशनल

अब्दू रोजिक बिग बॉस के सबसे लाडले कंटेस्टेंट हैं. अब्दू की हर किसी के साथ अच्छी ट्यूनिंग है. सभी को लगा था कि अब्दू को कोई नॉमिनेशन में नहीं डालेगा. लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ये बिग बॉस का घर है, यहां जो दिखता है, वो होता नहीं है.

सुंबुल और गौतम को प्रियंका और अब्दू में से किसी एक को सेव करना था और एक को घर से बेघर करने के लिए नॉमिनेट करना था. गौतम और सुंबुल ने अब्दू को नॉमिनेट किया. इस बात से अब्दू काफी उदास दिखे. अब्दू पहली बार शो में गुस्से में नजर आए. प्रियंका पर अब्दू का गुस्सा फूट फड़ा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अब्दू का खुद का कोई गेम नहीं है.

अब्दू ने खोली प्रियंका की पोल

अब्दू ने मायूस होते हुए अपने दोस्त शिव ठाकरे और एमसी स्टैन को बताया कि अंकित एक बार उनके लिए रोटी बना रहे थे, लेकिन प्रियंका ने अंकित को रोटी बनाने से रोक दिया था. अब्दू के इस खुलासे के बाद शिव और एमसी स्टैन के साथ बिग बॉस लवर्स भी हैरान हो गए हैं. अब्दू की बात सुनकर उनके फैंस के भी दिल टूट गए.

Priyanka is such a cunning lady stopping Ankit to not make roti for #AbduRozik#ShivThakare is the most Real person in the house ❤️#BB16 #BiggBoss16 https://t.co/MjCT02NnHH — Bigg Boss Critic (@TheBiggBossBoyz) October 25, 2022

अब्दू को परेशान देखकर रोने लगे शिव

इसके अलावा बीते एपिसोड में एक मोमेंट ऐसा आया, जब बिग बॉस देखने वाले तमाम दर्शकों की आंखें नम हो गईं. दरअसल, नॉमिनेशन में आने के बाद अब्दू शिव और एमसी स्टैन से बात करते हुए काफी इमोशनल हो गए. अब्दू को इस बात का काफी दुख पहुंचा. नन्हे अब्दू को इमोशनल होता देखकर शिव ठाकरे भी अपने इमोशन्स पर कंट्रोल नहीं रख पाए और वो रोने लगे. शिव की आंखों से आंसू बहने लगे. वहां बैठी गोरी नागोरी भी रोने लगीं. अपने दोस्तों को रोता हुआ देखकर अब्दू ने खुद के साथ उन्हें भी संभाला. शिव और गोरी को गले लगाकर अब्दू ने उन्हें स्ट्रॉन्ग रहने की सलाह दी.

अब्दू और शिव के बीच का प्यार और इमोशन्स देखकर तमाम फैंस की आंखें भी नम हो गईं. सोशल मीडिया पर अब्दू और शिव की क्लिप वायरल हो रही है. ट्विटर पर #shibdu ट्रेंड करने लगा है. अब्दू और शिव की दोस्ती ने वाकई में हर किसी के दिल को छू लिया है.

यहां देखें दर्शकों का क्या कहना है-

I didn't know about this mudda

That #AnkitaGupta didn't make Roti for #AbduRozik just because of Priyanka



How DumbA*$ you're Ankit shame on you joru ka gulam kahin ka



Priyanka ke liye to CRUEL word bhi kam pad jayenge



Bullshit Nalle Couples October 25, 2022

Yaar 🥹😭

Emotional kar ditta un Charo ne milkar.

True Real bond of House..Shiv,Abdu,Gori,Stan🥹❤️

Mere #Shibdu Jo gale padkar roye hai🥹

Mera dil bhar aya

Thanks @ColorsTV for nt cutting ths part🙏

Ye kahi nahi ja rahe🧿

Yaar Gori is also human#ShivThakare #BB16 #BiggBoss16 — Dr.Mrs.Nayana Amol🦋 (@NayanaAmol) October 25, 2022

#ShiBdu is the first bb16 made bond which is trending,that too without efforts!

This bond deserves this acknowledgement!How much makers try to hype other fake or strategical bond,which is real,is real!You can't hide it with your hundred lies.Truth shines automatically, naturally! — Prottasha (@Prottasha3155) October 25, 2022

#PriyankaChacharChoudhary stopped #ChunkitGupta to make paratha's for #AbduRozik



You can't go a level lower than this.Third class aurat . Soul se gandi hai #BiggBoss16 2 October 25, 2022

फैंस दोनों के रिश्ते को प्योरेस्ट बॉन्ड बता रहे हैं. आपकी क्या राय है शिव और अब्दू की स्वीट एंड क्यूट दोस्ती के बारे में?