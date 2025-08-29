गुड न्यूज! शादी के 9 महीने बाद पिता बना एक्टर, दिखाई लाडले की झलक, PHOTOS

भोजपुरी सिनेमा के मशहूर एक्टर-गायक समर सिंह एक बार फिर चर्चा में हैं. काफी वक्त बाद खुशियों ने उनकी जिंदगी में दस्तक दी है. वो पापा बन गए हैं. एक्टर की वाइफ प्रतिभा सिंह ने बेटे को जन्म दिया है. समर ने सोशल मीडिया पर नन्हे राजकुमार की झलक दिखाई है. सेलेब्स और फैन्स उन्हें पापा बनने की बधाई दे रहे हैं.

समर सिंह के घर आईं खुशियां

समर सिंह भोजपुरी सिनेमा का जाना-माना चेहरा हैं. बेटे के जन्म के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट शेयर कर फैन्स के साथ गुड न्यूज शेयर की. तस्वीर में वो और उनकी वाइफ प्रतिभा बेटे को गोद में लिए हुए दिख रहे हैं. कपल के चेहरे पर जिंदगी का नया सफर शुरू करने की खुशी साफ झलक रही है. बेटे का चेहरा रिवील करते हुए उन्होंने तस्वीर में लिखा कि हर किलकारी जैसे जीवन की नई कविता का पहला सिरा हो.

समर सिंह के चाहने वाले उन्हें पापा बनने की बधाई और दुआएं दे रहे हैं. प्रियंका गुप्ता, रानी चटर्जी, संदीप कुमार सिंह, खुशबू तिवारी, नम्रता मल्ला और स्वीटी छाबड़ा जैसे तमाम एक्ट्रेस ने एक्टर को शुभकामनाएं दी हैं.

पिछले साल रचाई थी शादी

समर सिंह ने पिछले साल नवंबर में प्रतिभा सिंह से शादी करके जिंदगी के नए पड़ाव पर कदम रखा था. समर की शादी सभी के लिए एक सरप्राइज थी. क्योंकि कहीं भी उनकी शादी का जिक्र नहीं हो रहा था. अचानक जब उन्होंने वेडिंग फोटोज शेयर की, तो हर कोई जानने को बेकरार था कि ये कब और कैसे हुआ.

एक्ट्रेस की सुसाइड के बाद हुई थी कंट्रोवर्सी

आकांक्षा दुबे सुसाइड केस के बाद समर सिंह विवादों में आ गए थे. एक्ट्रेस होटल रूम में मृत पाई गई थीं. सुसाइड से पहले उन्होंने एक वीडियो भी बनाया था, जिसमें वो दर्द बयां करती नजर आई थीं. छानबीन के दौरान पता चला कि आकांक्षा, समर सिंह के प्यार में थीं. दोनों के झगड़े के बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली थी.

आकांक्षा के परिवार ने समर सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने उनकी बेटी को आत्महत्या करने के लिए उकसाया. मामले में समर सिंह जेल भी गए थे. लेकिन कुछ महीने बाद ही उन्हें रिहा कर दिया गया. अतीत को भूल कर समर सिंह जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं.

वर्कफ्रंट की बात करें, तो एक्टर ने 'तेरा मेरा टशन' और 'इतिहास' जैसी फिल्मों में दमदार एक्टिंग करके फैन्स के दिलों में अपनी जगह बनाई है. उनके म्यूजिक वीडियो भी हिट होते हैं और सोशल मीडिया पर अच्छी फैन फॉलोइंग है.



