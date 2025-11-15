scorecardresearch
 

'दोबारा चुनाव कराए जाएं' हार के बाद गुस्से में पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, लगाए आरोप

बिहार विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार ज्योति सिंह को हार का सामना करना पड़ा. उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी और वोटिंग मशीन खराब होने के आरोप लगाए हैं.

X
हार पर क्या बोलीं ज्योति सिंह (Photo: Instagram/jyotipsingh999)
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सस्सपेंस खत्म हो चुका है. भोजपुरी सितारों की किस्मत का फैसला हो चुका है. राजनीतिक मैदान में अपना भाग्य आजमाने उतरीं पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह को हार का मुंह देखना पड़ा. बिहार चुनाव हारने के बाद ज्योति सिंह का पहला रिएक्शन सामने आया है. जानते हैं कि हार के बाद उनका क्या कहना है.

हार के बाद क्या बोलीं ज्योति सिंह 
ज्योति सिंह बिहार विधानसभा चुनाव में काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार थीं. चुनाव से पहले उन्होंने दिन देखा ना रात और घर-घर जाकर लोगों से वोट अपील की. ज्योति को यकीन था कि काराकाट की जनता उन्हें जीत दिलाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. ज्योति सिंह अपना पहला इलेक्शन हार गईं. हार के बाद उन्होंने कहा कि जो भी चीजें हैं बहुत सस्पेंस भरी हैं. वोटिंग में कुछ तो गड़बड़ हुई है. हम चाहते हैं कि ये चुनाव कैंसल हो और दोबारा से चुनाव कराया जाए. 

ज्योति ने आगे कहा कि सभी प्रत्याशी यही चाहते हैं कि ये चुनाव कैंसल कराके दोबारा चुनाव कराए जाए. मैं सभी निर्दलीय प्रत्याशियों पर भारी पड़ रही थी. इस चीज को वहां कोई झुठला नहीं सकता है. इसलिए वोटिंग स्लो कराई गई. मशीन खराब कराया गया. मशीन खराब कराने के बाद मेरे जो एजेंट थे. उनको परेशान कराया गया. जब मैंने सवाल किया, तो कहा गया कि मशीन खराब है और फिर वही मशीन ठीक हो जाती है. इसके बाद वही मशीन शाम 6 बजे तक काम करती है. 

जेल जाने को तैयार ज्योति सिंह 
ज्योति सिंह का कहना है कि वोट काउटिंग के दौरान उनके प्रत्याशियों पर लाठीचार्ज किया गया. उन्होंने कहा कि हमें जानना है कि किस आधार पर लाठीचार्ज किया गया. कोई इंसान पता नहीं कहां-कहां से आकर वोट करता है, तो क्या उनको सवाल करने का अधिकार नहीं है. वो बेचारे तो चुपचाप खड़े थे. जब हमने सवाल किया, तो बोला जा रहा है कि FIR करके जेल भेज देंगे. 

ज्योति सिंह ने कहा कि हमारे समर्थक जो हमें वोट करते हैं, अगर उनके लिए हमें जेल भी जाना पड़े, तो हम शान से जेल जाएंगे. 

देखते हैं कि ज्योति सिंह के दावों पर प्रसाशन किस तरह रिएक्ट करती है.

    Advertisement