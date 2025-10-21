चुनावी मैदान में उतरीं ज्योति सिंह, किया संपत्ति का खुलासा, इतने लाख की हैं मालकिन

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गर्माती जा रही है. भोजपुरी स्टार्स चुनावी मैदान में दांव-पेंच खेलने के लिए शिद्दत से जुटे हुए हैं. गर्माते चुनावी माहौल में पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने काराकाट सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल कर दिया है. आइए जानते हैं कि हलफनामे के मुताबिक, ज्योति सिंह की कुल संपत्ति कितनी है.

कितनी है ज्योति सिंह की संपत्ति

पवन सिंह की वाइफ ज्योति सिंह चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं, ये खबर सामने आते ही भोजपुरी इंडस्ट्री में खलबली मच गई है. दिवाली के मौके पर उन्होंने काराकाट सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन की प्रक्रिया पूरी की. हलफनामे में उन्होंने पति के नाम पर ख्याति प्राप्त भोजपुरी कलाकार लिखा है. इसके बाद उन्होंने कुल संपत्ति का भी जिक्र किया.

पांच सालों में ज्योति सिंह की कुल संपत्ति में कोई इजाफा नहीं हुआ है. उनकी कुल संपत्ति 18 लाख हजार रुपये है. ज्योति सिंह के पास 2024 मॉडल की एक ग्रैंड विटारा कार है, जिसकी कीमत करीब 14 लाख रुपये है. उनके पास 30 ग्राम सोना है, जिसमें मंगलसूत्र, चेन और अंगूठी है. उनके गहनों की कीमत 4 लाख रुपये है. इसके अलावा ज्योति सिंह के पास लगभग 80 हजार रुपये कैश है.

Advertisement

कब सामने आया पवन सिंह-ज्योति का विवाद

पवन सिंह और ज्योति सिंह का विवाद तब सामने आया, जब पवन सिंह बीजेपी में शामिल हुए और उनके चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हो गई. इसके बाद ज्योति सिंह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पवन सिंह पर गंभीर आरोप लगाए. मामला बढ़ता देख पावर स्टार को मीडिया के सामने आकर सफाई देनी पड़ी. उन्होंने ज्योति सिंह पर पलटवार किया और कई शॉकिंग खुलासे किए.

शादीशुदा जिंदगी में चल रहे विवाद के बीच ज्योति सिंह ने जनता से चुनाव लड़ने की सलाह मांगी थी. 50 प्रतिशत लोगों ने ज्योति सिंह को चुनावी मैदान में उतरने के लिए कहा. इसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है. ज्योति सिंह को यकीन है कि वो काराकार से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप चुनाव जीतेंगी. बाकी ज्योति सिंह के लिए जनता का फैसला क्या होगा. ये इलेक्शन रिजल्ट बताएंगे.



---- समाप्त ----