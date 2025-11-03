खेसारी के 'नचनिया' बुलाने पर हैरान हुए पवन सिंह, बोले- अगर जुबान फिसल ही गई तो...

बिहार इलेक्शन से पहले भोजपुरी सेलेब्रिटीज के बीच जंग देखने को मिल रही है. हर कोई अपनी पार्टी का प्रचार करते हुए विरोधी पर टिप्पणी कर रहा है. छपरा से आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे खेसारी लाल यादव ने पावर स्टार पवन सिंह को नचनिया कहकर संबोधित किया था. खेसारी के इस कमेंट पर अब पवन सिंह का रिएक्शन सामने आया है.

खेसारी को पवन सिंह का जवाब

न्यूज एजेंसी ANI संग बातचीत में पवन सिंह ने नचनिया बुलाए जाने पर रिएक्ट किया है. उन्होंने सबसे पहले पूछा कि उन्हें किसने नचनिया बोला है. जब खेसारी का नाम बताया गया तब पवन सिंह ने कहा- खेसारी ने बोला है नचनिया? एक्टर ने हैरानी वाला जेस्चर दिया. फिर वो बोले- हमें किसी ने भी नचनिया कहा हो, भोजपुरी या हिंदी ऐसी भाषा है जहां हर वर्ड का डबल मीनिंग निकाल सकते हैं. किसी के मुंह से अगर जुबान फिसल ही गई है, नचनिया शब्द निकल ही गया, तो इस पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए. अगर नचनिया किसी के मुंह से निकल भी गया तो आप उसे किस एंगल में ले रहे हैं, ये मैटर करता है. नचनिया कोई खराब शब्द थोड़ी है. भगवान शंकर ने भी नृत्य किया है तो उसे क्या बोलेंगे?

Advertisement

पवन सिंह ने कहा कि उनकी भोजपुरी भाषा बहुत एनर्जेटिक और मीठी है. भोजपुरी जो भी बोलेगा उसके अंदर एनर्जी आ ही जाएगी. पवन सिंह बिहार से बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं. पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे. लेकिन पावर स्टार ने क्लियर किया कि वो पार्टी के लिए सिर्फ कैंपेन करेंगे. पवन सिंह की पत्नी ज्योति बिहार की काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं. ज्योति से पवन सिंह को लेकर इन दिनों सवाल हो रहे हैं. ज्योति ने भी पवन सिंह को नचनिया कहने के लिए खेसारी की आलोचना की थी.

ज्योति का खेसारी पर तंज?

ज्योति ने खेसारी को ताना मारते हुए कहा था- ''हर किसी का अपना एक प्रोफेशन है, पवन जी भी ऐसे ही अपना काम करते हैं. हर इंसान मेहनत करके आगे बढ़ता है. आप ऐसे ही किसी को नचनिया नहीं कह सकते. आप नचनिया बोल रहे हैं तो आप तमाम कलाकारों को बेइज्जत कर रहे हैं. जबकि आप उन्हीं के गाने सुनते हैं. आपको भीड़ चाहिए होगी तो आप उन्हीं को बुलाएंगे. आपको चुनाव प्रचार करना हो, लोगों को इकट्ठा करने के लिए आप उन्हीं कलाकारों को बुलाते हैं. तो उन्हीं का आप कैसे अपमान कर सकते हैं. वो एक कलाकार हैं, लोगों को एंटरटेन करते हैं. आप उन्हें सिर्फ नचनिया के रूप में नहीं देख सकते हैं.''

---- समाप्त ----