3 शादी कर चुके पवन सिंह, मगर सूनी है उनकी जिंदगी, करीबी दोस्त ने बताया पावर स्टार का दर्द

भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह की हर ओर चर्चा होती है. उनकी प्रोफेशनल लाइफ तो सुर्खियां बटोरती ही हैं, साथ ही पर्सनल लाइफ भी कुछ चर्चित नहीं है. हाल ही में वो शो राइज एंड फॉल में दिखाई दिए थे. उनकी बातों और अंदाज ने फैंस का खूब दिल जीता. वो कई बार अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी इशारों-इशारों में बात करते दिखे. जिससे समझ आया पवन के दिल में बहुत दर्द है लेकिन वो बयां नहीं करते.

तीन शादी कर चुके पवन सिंह

अब पवन को निजी जिंदगी को लेकर उनके करीबी दोस्त और को-एक्टर आदित्य ओझा ने बात की है. आदित्य ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि पवन की दो नहीं तीन शादियां हुईं. बावजूद इसके पवन निजी जिंदगी में अकेले हैं. वो चाहें तो आगे बढ़ सकते हैं और खुश रह सकते हैं. लेकिन वो खुद को रोके हुए हैं.

आदित्य बोले- शो में जिस पत्नी के चले जाने को वो गम शेयर कर रहे थे वो उनकी पहली नहीं दूसरी पत्नी थीं. उनकी पहली पत्नी रीना रानी थीं, जिनसे उनका तलाक हो गया था. उसके बाद उनकी नीलम से अरेंज मैरिज हुई थी. उनके चले जाने के बाद पवन जी ने करीब दो-तीन महीने तक कोई काम नहीं किया था. वो बहुत दुखी भी थे.

शो में निकल असली इमोशन्स

राइज एंड फॉल के बारे में बात करते हुए आदित्य ने कहा कि- क्या है ना कि इस तरह के रिएलिटी शोज को करना बहुत मुश्किल होता है. जब आप 24 घंटे कैमरा के सामने होते हो तो आप बहुत वक्त तक अपने असली इमोशन्स को छुपा नहीं सकते हैं. रियल इमोशन्स बाहर आ ही जाते हैं.

ज्योति से लेंगे तलाक?

इसके बाद आदित्य ने पवन की तीसरी पत्नी ज्योति सिंह को लेकर बात की. दरअसल ज्योति और पवन के बीच भले ही अनबन चल रही हो लेकिन आज भी शादीशुदा हैं. पवन ना तो पत्नी को तलाक दे रहे हैं, और ना ही उन्हें अपने घर ला रहे हैं. हाल ही में ज्योति ने आत्मदाह की धमकी देते हुए पोस्ट किया था कि ये बेइज्जती उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही है. वो जायदाद-करोड़ों रुपये कुछ नहीं चाहतीं, बस अपन पति के साथ रहना चाहती हैं.

पवन की मंशा पर सवाल उठाते हुए आदित्य ने कहा कि- ये एक्टर्स की लाइफ में बहुत कॉमन होता है. एक्टर्स क्या करते हैं कोई खुशी की बात होती है तो सोशल मीडिया पर दिखाते हैं. शादी की, घर ली, गाड़ी ली, पोस्ट कर दिया. आपने अपने इमोशनल मोमेंट में ऑडियन्स को शामिल कर लिया. बाद में जब ऑडियन्स घर में घुसने की कोशिश करती है, तो आपको बुरा लग जाता है. आपको लगता है कि नहीं ये मैं नहीं दिखा सकता, ये मेरा पर्सनल है.

मां के कहे पर चलते हैं पवन

आदित्य ने कहा कि पवन हमेशा से अपने पेरेंट्स अपनी मम्मी की ही सुनते आए है. उन्हीं के कहे पर चले हैं. लेकिन अब वक्त है कि वो अपने मन की सुने, शादी जैसा फैसला खुद का होना चाहिए, आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपको ही रहना है. तलाक का फैसला बुरा नहीं है, आप किसी की और खुद की जिंदगी बर्बाद करने से बेहतर है कि तलाक ले लें और खुश रहें.

