'बदल चुका है बिहार', खेसारी लाल यादव को पवन सिंह ने दिया दो टूक जवाब

भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह इन दिनों बिहार इलेक्शन में बिजी दिख रहे हैं. विधानसभा चुनाव में पवन सिंह NDA के प्रचारक बनकर जनता से वोट मांग रहे हैं. इलेक्शन कैंपेन के दौरान उन्होंने पत्नी ज्योति सिंह, खेसारी लाल यादव और बिहार के विकास पर बड़ा बयान दिया. आइए जानते हैं कि पवन सिंह, खेसारी, पत्नी और बिहार के लिए क्या बोल गए.

बदल चुका है बिहार

शनिवार को पवन सिंह चुनाव प्रचार के लिए पटना पहुंचे. वहां से निकलते वक्त उन्होंने मीडिया से बातचीत की. पवन सिंह ने कहा कि बिहार बदल चुका है. पहले और अब के बिहार में बड़ा फर्क है. अब विकास ही विकास है. अब हर जगह विकास दिखाई दे रहा है. इसके अलावा वो पत्नी ज्योति सिंह के चुनाव लड़ने पर कुछ भी कहने से बचते रहे.

खेसारी लाल को दिया जवाब

जब उनसे पूछा गया कि खेसारी लाल यादव ने कहा है कि जंगल राज ठीक था, क्योंकि पैसे देकर लोग बच जाते थे. खेसारी लाल के बयान का जवाब देते हुए पावर स्टार कहते हैं कि देख लीजिए पहले क्या था और अब क्या है, अब तो विकास ही विकास है. खेसारी लाल यादव के चुनाव प्रचार को लेकर पवन सिंह ने कहा कि पार्टी का जो आदेश होगा, वही करूंगा.

अपनी पत्नी ज्योति के चुनाव लड़ने और उन्हें सपोर्ट करने के सवाल पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. उन्होंने कहा कि बिहारी कहलाना गर्व की बात है और मैं गर्व से कहता हूं कि मैं बिहार से हूं.

बिखरते रिश्ते पर क्या बोले पवन सिंह

एक ओर पवन सिंह की शादीशुदा जिंदगी मुश्किल में चल रही है. वहीं दूसरी और खेसारी लाल यादव संग उनका भाईचारा टूटता दिख रहा है. पावर स्टार ने टूटते रिश्तों पर भी बात की. एक एजेंसी से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अगर किसी से खटपट होती है, तो इंसान को इतना रखना चाहिए कि जब उससे दोबारा बात हो, तो आप उस इंसान से नजरें मिला सको.

पवन सिंह का ये कटाक्ष उनकी पत्नी ज्योति सिंह के लिए था या खेसारी लाल यादव के लिए, ये सिर्फ वही बात सकते हैं. उन्होंने बेशुमार प्यार देने के लिए फैन्स का शुक्रिया भी अदा किया.

