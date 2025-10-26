पवन सिंह की गोद में एक्ट्रेस, पावर स्टार ने दबाए पैर, यूजर्स बोले- ज्योति भाभी को...

भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह की जिंदगी एक खुली किताब की तरह है. जिसे कोई भी आसानी से पढ़ सकता है. वो जहां खड़े होते हैं, वहीं से लाइन शुरू हो जाती है. उनके कई चाहने वाले हैं, तो कई जलने वाले हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो खूब छाया हुआ है. वीडियो में वो एक्ट्रेस के पैर दबाते दिख रहे हैं.

पवन सिंह ने दबाए एक्ट्रेस के पैर

सोशल मीडिया पर पवन सिंह का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में येलो साड़ी में एक्ट्रेस पवन सिंह की गोद में बैठी दिख रही है. वहीं पावर स्टार खुशी-खुशी एक्ट्रेस के पैर दबा रहे हैं. बैकग्राउंड में पवन सिंह का Saiya Seva Kare गाना बज रहा है. जिस पर दोनों मस्ती करते दिख रहे हैं. ये वीडियो उनके किसी म्यूजिक वीडियो के शूट की क्लिप है.

पावर स्टार की क्लिप देखने के बाद फैन्स अपनी बात कहे बिना नहीं रह पाए. एक ने लिखा कि पवन भइया के लिए घर की मुर्गी दाल बराबर है. अन्य ने लिखा कि ज्योति भाभी की ऐसी सेवा की है क्या. वहीं दूसरे ने कहा कि आप चाहें कितनी ही गर्लफ्रेंड बना लो, लेकिन बीवी की जगह कोई नहीं ले सकता. एक यूजर ने लिखा कि पता नहीं दूसरी औरतों को इतनी इज्जत क्यों देनी होती है.

ज्योति सिंह से होंगे अलग?

पवन सिंह का ये पहला ऐसा वीडियो नहीं है, जिसे लेकर इतनी बातें हो रही हैं. इससे पहले भी कई एक्ट्रेसेस संग उनके वीडियो वायरल हो चुके हैं. वहीं, दूसरी ओर उनका उनकी वाइफ ज्योति सिंह संग झगड़ा कायम है. पवन सिंह का कहना है कि उनका तलाक का केस कोर्ट में चल रहा है. वो अब पत्नी के साथ रहना नहीं चाहते हैं.

इधर ज्योति सिंह काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं. ज्योति का कहना है कि चुनाव में उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत अपने पति पवन सिंह की है, लेकिन वो उनके साथ नहीं हैं. वहीं पवन सिंह कहते हैं कि औरत के आंसू सबको दिखते हैं, लेकिन मर्द का दर्द किसी को नहीं दिखता.

