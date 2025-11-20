scorecardresearch
 

पवन सिंह का दबदबा, डर से भोजपुरी स्टार्स ने नहीं की मदद, ज्योति सिंह का नया आरोप

भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह हाल ही में चुनाव हार गईं. उन्होंने कहा कि उन्हें इंडस्ट्री से उतना समर्थन नहीं मिला जितनी उम्मीद थी. ज्योति ने बताया कि पवन सिंह के दबदबे के कारण कई लोगों ने उनका साथ नहीं दिया.

पवन की वजह से हारीं ज्योति (Photo: Instagram @pawansingh999 @jyotisingh99)
भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह को हाल ही में हुए चुनाव में हार का सामना करना पड़ा. इस हार के बाद उन्होंने कहा कि उन्हें भोजपुरी इंडस्ट्री से उतना समर्थन नहीं मिला, जितनी उन्हें उम्मीद थी. उनका मानना है कि पवन सिंह का इंडस्ट्री में बड़ा दबदबा है और इसी वजह से कई लोगों ने उनका साथ नहीं दिया.

पवन के पावर ने लगाई रोक!

भोजपुरी फिल्म जगत का असर राजनीति में भी देखा जाता है. बड़े कलाकार लोगों पर काफी प्रभाव डालते हैं, इसलिए चुनावों में उनकी पॉपुलैरिटी मायने रखती है. ज्योति सिंह के मुताबिक, इंडस्ट्री के कुछ बड़े नामों का झुकाव पवन सिंह की तरफ होने के कारण उन्हें नुकसान हुआ. उन्होंने जब कुछ लोगों को किसी ना किसी मदद के लिए कॉन्टैक्ट किया तो सभी ने बेकार का बहाना मारकर मना कर दिया. 

ज्योति ने एक यूट्यूबर से बातचीत में कहा कि- मैंने इंडस्ट्री से कई लोगों को कॉल किया तो साफ समझ आया कि वो लोग बहाना दे रहे हैं. क्योंकि मैंने एक बार म्यूजिक चैनल के लिए गाने भी मांगे, बीच में जब मैं कुछ और कर रही थी तो लोगों ने तब भी मना कर दिया था. वैसे भी मैंने कई बार कोशिश की तो हर बार मुझे मना किया जाता रहा. सबने कोई ना कोई बहाना ही मारा, कि मैं यहां नहीं हूं, मैं तो निकल गया हूं. जो कि पता चल जाता है. ऐसा थोड़े है कि मुझे समझ नहीं आएगा. 

आगे ज्योति ने पवन सिंह का नाम लिए बिना बताया कि ये सब डर से ही किया जा रहा है. वो बोलीं- हां, और इसकी क्या वजह होगी. इंडस्ट्री में रहकर और कोई क्या कर सकेगा. साफ समझ आया मुझे ये सब कि... दबदबे में क्या किया जा रहा है. 

ज्योति की वजह से नहीं मिला चुनावी टिकट

ज्योति ने इसी के साथ पवन सिंह को बीजेपी से टिकट ना मिलने पर भी बात की और कहा कि- लोग मुझपर इल्जाम लगा रहे हैं कि मैंने उनके लिए सब खराब कर दिया. मेरी वजह से उन्हें टिकट नहीं मिला. वो 20 साल से बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं. अब इस साल अगर उन्हें टिकट नहीं दिया गया तो मेरी गलती हो गई. अब तक क्यों नहीं दिया गया था. मुझे टार्गेट करने का क्या मतलब है. 

