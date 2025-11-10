'सस्ता नशा करते हैं खेसारी', बोले पवन सिंह, भड़के भोजपुरी स्टार, कहा- गरीब हूं, खून तो नहीं चूसता...

बिहार चुनान के दौरान दो भोजपुरी सुपरस्टार्स पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच जबरदस्त जुबानी जंग देखने को मिल रही है. दोनों एक दूसरे पर जमकर पलटवार कर रहे हैं. खेसारी के पत्नी की बहन की तरह रक्षा करने वाले बयान पर पवन ने टिप्पणी की और कह दिया वो सस्ता नशा करते हैं. ये सुन अब खेसारी भी भड़क गए.

आजतक से बातचीत में खेसारी ने अपनी पूरी भड़ास निकाली और पवन की भाषाई मर्यादा पर सवाल उठाए. एक्टर ने उन्हें दलबदलू तक कह डाला.

पवन के बदले तेवर से नाराज खेसारी

खेसारी, पवन सिंह पर बरसते हुए बोले- मैं सस्ता नशा करता हूं, गरीब हूं ना यार. बीड़ी पीता हूं. लेकिन लोगों का खून तो नहीं चूसता ना. और पवन भैया क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं- वो तो बहन-बीवी पर चले गए. तो सोचिए, इनका संस्कार कैसा है. छोटा भाई कहते थे, मैं इनसे थोड़ा दूर क्या गया, दूसरी पार्टी में चला गया, तो खराब हो गया. मैं पहले तो इनका लक्ष्मण था.

'इनके चुनाव में देखे थे आप- यही आदमी, जो हमारे बड़े भाई हैं पवन सिंह, इन्होंने अपने निर्दलीय चुनाव में मोदी सरकार के कार्यकाल को हमेशा गलत ठहराया. लेकिन अब जब इधर आ रहे हैं तो कहते हैं रोड अच्छा है, ये अच्छा है. खाक अच्छा है. अब आप खुद ही बताओ कि जो आदमी अपने ही माननीय प्रधानमंत्री की बुराई करते थे, तो अब क्या हुआ भाई? बदलाव तो आप में है जो तुरंत बुराई करते हो.'

'मैंने किया पवन के लिए प्रचार'

खेसारी आगे बोले- पिछले 15 साल से क्या खेसारी लाल यादव आरजेडी छोड़कर कहीं गया. अगर गया भी है तो मनोज तिवारी भैया के प्रचार के लिए क्योंकि मैं उनको प्यार करता हूं. मैं पवन भैया के प्रचार के लिए गया क्योंकि उनको प्यार करता हूं. मैं उनको राम मानता हूं, लेकिन ये मेरा विषय है. लेकिन उनकी भाषा देख रहे हैं. कहते हैं- वो तो बहन को बीवी बना लेगा. उनकी भाषा को समझने की क्षमता मेरे अंदर नहीं है.

पत्नी वाले बयान पर दी सफाई

खेसारी ने अपनी पूरी भड़ास निकालते हुए कहा कि- मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मैं, मेरी बीवी का मार्केट में बहन की तरह ख्याल रखता हूं. क्योंकि वो बाहर है, वहां उससे चुम्मा चाटी नहीं कर सकता. लेकिन इनकी भाषा में देखिए- कोई नचनिया बोल रहा है, कोई अधर्मी, तो कोई सनातन विरोधी बोल रहा है. मैंने बोला क्या था- सिर्फ इतना कि मंदिर बनाओ लेकिन कॉलेज भी बनाओ. पढ़ने के लिए क्या ट्रंप को वोट देने जाएंगे. बस बयान पर बयान दिए जा रहे हैं कि खेसारी ऐसा है वैसा है.

