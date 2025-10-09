scorecardresearch
 

जब स्क्रीन पर भाई बने पवन सिंह-खेसारी लाल, मूवी ने उड़ाया गर्दा, दोबारा नहीं दिखे साथ

पवन सिंह और खेसारी लाल यादव भोजपुरी सिनेमा के लोकप्रिय सितारे हैं, जिन्होंने 2014 में फिल्म प्रतिज्ञा 2 में साथ काम किया था. फिल्म तीन भाइयों की कहानी पर आधारित थी जो पिता की हत्या के बाद अलग हो जाते हैं और फिर मिलकर बदला लेते हैं.

पवन सिंह-खेसारी लाल यादव की सुपरहिट फिल्म (Photo: ITG)
पवन सिंह और खेसारी लाल यादव भोजपुरी के टॉप स्टार्स में शुमार हैं. दोनों ही भोजपुरी सिनेमा को एक नए आयाम पर ले जा रहे हैं. पवन सिंह-खेसारी लाल कभी जिगरी यार बन जाते हैं. वहीं कभी इनमें तनातनी हो जाती है. अब बात पवन सिंह-खेसारी की चली है, तो ये भी बता दें कि 11 साल पहले दोनों स्टार्स एक ही फिल्म का हिस्सा रह चुके हैं. आइए जानते हैं कि वो फिल्म कौन सी है, जिसमें पवन सिंह और खेसारी लाल ने हीरो का किरदार निभाया था. 

11 साल पहले रिलीज हुई थी फिल्म
पवन सिंह और खेसारी लाल दोनों ही भोजपुरी सिनेमा के चहेते सितारे हैं. आज भले ही पवन सिंह और खेसारी के बीच दूरियां आ गई हैं, लेकिन एक समय पर दोनों अच्छा बॉन्ड शेयर करते थे. दोनों की फिल्मों और गानों का क्रेज लोगों के सिर चढ़कर बोलता है. बात करें, दोनों के करियर की तो पवन सिंह ने 2004 में भोजपुरी सिनेमा में अपना सफर शुरू किया था. वहीं खेसारी लाल यादव ने 2012 में इंडस्ट्री में एंट्री ली थी. 

पवन सिंह और खेसारी लाल ने फिल्म 'प्रतिज्ञा 2' में साथ काम किया था. फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी, जिसमें दोनों ने हीरो का किरदार निभाया था. फिल्म में पवन सिंह और खेसारी भाई के किरदार में थे. 'प्रतिज्ञा 2' को सुशील कुमार उपाध्याय ने डायरेक्ट किया था. फिल्म के प्रोड्यूसर संजय यादव, हर्ष तिवारी और अभिषेक तिवारी थे.

क्या थी फिल्म की कहानी?
पवन सिंह और खेसारी लाल यादव स्टारर फिल्म की कहानी तीन भाईयों की जिंदगी पर आधारित थी. तीनों भाई पिता की हत्या के बाद एक-दूसरे से अलग हो जाते हैं. इसके बाद जब वो साथ आते हैं, तो मिलकर पिता की हत्या का बदला लेते हैं. फिल्म में खेसारी लाल यादव और पवन सिंह की जोड़ी को खूब पसंद किया गया था. 

फैन्स चाहते थे कि दोनों साथ में और फिल्में करें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया. 'प्रतिज्ञा 2' के बाद पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को किसी फिल्म में साथ नहीं देखा गया. देखते हैं कि आगे पवन सिंह और खेसारी लाल यादव साथ काम करके फैन्स की मुराद पूरी करते हैं या नहीं. 

---- समाप्त ----
