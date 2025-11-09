scorecardresearch
 

पवन सिंह से शादी खुशी नहीं मजबूरी थी! ज्योति सिंह का नया खुलासा, बोलीं- दो बार आया था रिश्ता...

भोजपुरी स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह की शादी एक बार फिर सुर्खियों में है. रिश्ते के टूटने की खबरों के बीच ज्योति ने बताया कि शादी के वक्त वो 'खुश नहीं, बल्कि डरी हुई' थीं. उन्होंने बताया कि पवन सिंह से शादी दो बार प्रस्ताव आने के बाद हुई थी और कई बातें शुरू से ही साफ नहीं थीं.

ज्योति सिंह ने पवन सिंह से शादी पर किया बड़ा खुलासा (Photo: Instagram @jyotipsingh999)
भोजपुरी सिनेमा के पावर पवन सिंह और ज्योति सिंह की पर्सनल लाइफ खूब चर्चा में चल रही है. कपल की शादी टूटने के कगार पर है. इस बीच ज्योति काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं और एक्टर पर जमकर हावी हो रही हैं. साथ ही वो कई खुलासे भी कर रही हैं. अब नई बातचीत में ज्योति ने शादी के वक्त अपने मन में चल रहे डर का जिक्र किया. 

दो बार आया था पवन सिंह का रिश्ता

हाल ही में बिहार तक से एक्सक्लुसिव बातचीत में ज्योति ने बताया कि उनकी शादी कब, कैसे और किन परिस्थितियों में पवन सिंह से हुई थी. ज्योति के मुताबिक एक सुपरस्टार से शादी करने का उन्हें कोई एक्साइटमेंट नहीं था, बल्कि वो डर में थीं. उन्हें कुछ बातों पर एक्टर से सफाई चाहिए थी, जो उन्हें तब भी नहीं मिल पाई थी. बावजूद इसके पेरेंट्स की मर्जी से उन्हें शादी करनी पड़ी.

पवन सिंह से शादी कैसे हुई इसका जिक्र करते हुए ज्योति ने बताया कि- नीलम जी से शादी होने से पहले पवन जी का रिश्ता मेरे लिए आया था. लेकिन उस समय मेरी बड़ी बहन की भी शादी नहीं हुआ थी. तो मेरे पिता जी ने कहा कि दो बड़ी बहनों को बैठाकर मैं छोटी बेटी का रिश्ता तय नहीं करूंगा. इसके बाद उनकी शादी नीलम सिंह से हुई, फिर जब उनका देहांत हो गया था तो मेरे लिए वापस रिश्ता आया. तब हम दोनों की शादी हुई थी. 

खुशी नहीं शादी के वक्त डर में थीं ज्योति!

ज्योति ने आगे बताया कि तब तक पवन जी सुपरस्टार बन चुके थे. ऐसा कोई एक्साइटमेंट नहीं था, क्योंकि मैं एक नॉर्मल फैमिली से आतीं हूं, और मैं एक ऐसा ही परिवार चाहती थी. कुछ चीजें होती हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते हो, और आप चाहते भी नहीं हो कि उसमें पड़ो. कुछ चीजों पर क्लैरिटी भी नहीं थी. लेकिन पेरेंट्स चाहते थे और हमारे यहां तो शुरू से रहा है कि जहां माता-पिता कहेंगे वहां शादी करनी है. तो रिश्ता आया, पसंद पापा की थी, तो हो गई. 

ज्योति ने शादी में खटपट कब शुरू हुई की बात पर कहा कि अगर मैं वो कहानी शुरू करूंगी तो बहुत लंबी जाएगी. लेकिन जो क्लैरिटी मुझे शुरू नहीं थी, वही सब वजह थी. ज्योति का ऐसा कहना कई सवाल खड़े कर रहा है.

कॉन्ट्रोवर्सी किंग हैं पवन सिंह!

ज्योति पहले भी पवन सिंह पर गैर-संबंधों का आरोप लगा चुकी है. उन्होंने कहा था कि- पवन होटल में लड़कियों को लेकर जाते हैं. वहीं जब इनकी शादी हुई थी तब पावर स्टार अक्षरा सिंह संग रिलेशन में थे. शादी के वक्त अक्षरा से बातचीत को लेकर ज्योति का एक ऑडियो भी वायरल हुआ था. अक्षरा भी इस बात को स्वीकार कर चुकी हैं ज्योति से शादी करते ही पवन संग उनका रिश्ता खत्म हो गया था. क्योंकि एक्टर ने उनसे छुपाकर सारी चीजें की थीं. 
   
मालूम हो कि, ज्योति से पहले नीलम सिंह से पवन सिंह की शादी हुई थी, जिसका जिक्र ज्योति ने भी अपनी बातों में किया. नीलम ने शादी के 3 महीने बाद ही पवन के मुंबई वाले फ्लैट में आत्महत्या कर ली थी. उन्होंने आखिर अपनी जान क्यों दी, इसका असली खुलासा आजतक नहीं हो पाया है. हालांकि उन्हें आत्महत्या की ओर धकेलने को लेकर पवन सिंह पर भी कई आरोप लगते रहे हैं. लेकिन एक्टर उन्हें देवी बताते हैं.  

