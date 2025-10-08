'परिवार की बात कमरे में होती है' मजाक उड़ाने वालों पर बरसे पवन सिंह, खेसारी पर कसा तंज

एक बार फिर पवन सिंह की निजी जिंदगी को लेकर चाय पर चर्चा हो रही है. जो बातें बंद कमरे तक सीमित रहनी थीं, वो बाहर आ चुकी हैं. पवन सिंह की वाइफ ज्योति सिंह चीख-चीख उन पर गंभीर आरोप लगा रही हैं. कुछ लोग दिल से चाहते हैं कि पावर स्टार का घर बन जाए, तो वहीं कई लोग उनके पारिवारिक कलेश पर मजे ले रहे हैं. पवन सिंह भी चुप बैठने वाले नहीं थे. उन्होंने मजाक बनाने वालों को दो टूक जवाब दिया है.
पवन सिंह ने खेसारी पर कसा तंज
ज्योति सिंह बार-बार मीडिया में आकर अपनी बात कह रही थीं. लेकिन पवन सिंह पूरे मामले पर चुप थे. लेकिन जब चीजें बर्दाशत से बाहर हुईं, तो वो जवाब देने से पीछे नहीं हटे. पावर स्टार ने कैमरे पर अपना पक्ष रखा और बताया कि ज्योति विधायक बनने को मोह में ये सब बवाल कर रही हैं. अगर उन्हें वाकई अपने पति की चिंता होती, तो वो महीनों पहले ये कदम उठा चुकी होतीं.
पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव पर निशाना साधते हुए कहा जो लोग मुद्दे पर मजे ले रहे हैं, उन्हें बता दूं कि पारिवारिक बातें बंद कमरे में होती हैं. ना कि कैमरे पर. हमेशा की तरह एक लाइन बोलकर पवन सिंह गहरी बात कह गए. ये पहला मौका है, जब पवन सिंह कैमरे पर भावुक दिखे. वरना अब तक जनता ने उनका बेबाक अंदाज ही देखा है.
खेसारी ने क्या था?
खेसारी लाल ने पवन सिंह से ज्योति सिंह को माफ करने की गुजारिश की थी. उन्होंने कहा था कि भाभी की इतनी बड़ी गलती तो नहीं है. उस महिला का इतना बड़ा अपराध तो नहीं है. आप इतने लोगों को माफ कर सकते हो. उस महिला को भी माफ करो. हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों के घर में भतीजा आए. मेरी बहन तो नहीं है. लेकिन बेटी है. उसके नजरिए से जब उस महिला को देखता हूं, तो लगता है अगर मेरी बेटी के साथ ऐसा होगा तो इंसान किस हद तक गिरेगा. दया आती है उन पर.
अब देखते हैं कि ज्योति सिंह और खेसारी लाल यादव, पवन सिंह की बातों को क्या जवाब देते हैं.