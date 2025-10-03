झगड़ा भूल एक्ट्रेस ने छुए पवन सिंह की मां के पैर, पावर स्टार ने गलती के लिए मांगी माफी

राइज एंड फॉल शो से आहाना कुमरा का सफर खत्म हो चुका है. शो से बाहर आने के बाद वो कई सारे खुलासे कर रही हैं. उन्होंने शो में धनश्री वर्मा और पवन सिंह संग पंगे को लेकर भी जिक्र किया. आहाना ने बताया कि पावर स्टार ने बड़प्पन दिखाते हुए उनसे माफी मांगी थी.
पवन सिंह ने आहाना से मांगी माफी
फिल्मीज्ञान संग बातचीत में आहाना कुमरा ने बताया कि जब पवन सिंह जी की मां स्टेज पर आईं, तो मैंने उनके पैर छुए. पवन जी ने वो नोटिस किया. फिर उन्होंने आकर मुझसे सॉरी कहा. जो इंसान दो हफ्तों से मुझे गलत समझ रहे थे. मैंने एक चीज ऐसी की, जहां उन्हें समझ आया कि मैं गलत नहीं हूं. मुझे नहीं पता कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं.
लेकिन मैंने उनकी माता जी के पैर छुए, उन्होंने माफी मांगी. फिर हम गले मिले. बात वहीं खत्म कर दी. मैं सच कहूं, तो ये शो स्क्रिप्टेड नहीं था. मैंने अपनी जिंदगी में इतना अनस्क्रिप्टेड शो कभी नहीं किया.
धनश्री वर्मा ने खेला विक्टिम कार्ड
शो पर पवन सिंह और आहाना का झगड़ा धनश्री को लेकर हुआ था. आहाना का कहना था कि धनश्री तलाक की बात करके लोगों की दया बटोर रही हैं. पवन सिंह ने धनश्री का सपोर्ट करते हुए आहाना से पंगा मोल लिया था. लेकिन शो से जाते-जाते दोनों ने अपने गिले शिकवे भुला दिए. आहाना का कहना है कि मैंने शो पर धनश्री की पर्सनल लाइफ को लेकर सवाल नहीं उठाए. वही हमेशा अपने तलाक का जिक्र करती हैं. धनश्री ने एक नहीं, बल्कि कई बार तलाक की स्टोरी सुनाई है.
शो से बाहर आने के बाद पावर स्टार अपनी चुनावी रैली में बिजी हैं. वहीं आहाना इंटरव्यू में अपनी सफाई दे रही हैं. आहाना ने अपनी बात कह दी. अब देखते हैं कि धनश्री बाहर आने के बाद क्या कहती हैं.
ये भी चर्चा है कि आहाना के बाद कुब्रा सैत शो से बाहर हो चुकी हैं. अब शो में ट्रॉफी की लड़ाई अरबाज पटेल, आकृति नेगी, अर्जुन बिजलानी, धनश्री, आदित्य नारायण, मनीषा रानी, कीकू शारदा और आरुष भोला के बीच है.