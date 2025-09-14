पहली पत्नी की मौत से छलका पवन सिंह का दर्द, कहा 'दुनिया उजड़ गई', अफेयर पर कही ये बात

भोजपुरी सिनेमा के 'पावर स्टार' पवन सिंह इन दिनों 'राइज एंड फॉल' रियलिटी शो में मौजूद हैं. उनके गेम को देखकर फैंस भी उनपर खूब सारा प्यार लुटा रहे हैं. पवन सिंह अक्सर शो में अपनी दिल की बातें साथी कंटेस्टेंट्स संग शेयर करते रहते हैं. अब एक्टर ने अपनी जिंदगी से जुड़े सच को दुनिया के सामने रखा है, जिसके बारे में उन्होंने आजतक पब्लिक में कभी बात नहीं की.

पहली पत्नी और अक्षरा संग अफेयर पर क्या बोले 'पावर स्टार'?

दरअसल, शो में पवन सिंह एक्टर अर्जुन बिजलानी और नयनदीप रक्षित संग बैठे हुए थे. इसी दौरान अर्जुन पवन सिंह से उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा सवाल करते हैं. वो पावर स्टार से पूछते हैं कि उन्हें क्यों कभी शादी का ख्याल नहीं आया? तो पवन सिंह, अर्जुन से कहते हैं, 'मेरी शादी हुई थी, लेकिन मेरी दुनिया उजड़ गई. शादी के तीन महीनों बाद ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था. उन्होंने आत्महत्या कर ली थी. वो देवी थीं, जिसे मैंने खो दिया था.'

एक्टर ने आगे अपने अफेयर पर भी बात की. उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा, 'कुछ सालों बाद जीवन में कुछ और लफड़े हुए. हम जिस लाइन में हैं, जब आप लगातार किसी के साथ काम करने लगते हैं. लोग बोलते हैं ना कि एक जानवर भी घर में रखने लग जाएंगे, तो उससे भी लगाव हो जाता है. तो मेरे साथ भी वही हुआ, कहीं किसी के साथ नजदीकियां बढ़ी थीं. लेकिन परिवार को वो सबकुछ सही नहीं लगा, उनका मानना था कि गलत हो जाएगा.'

Advertisement

दूसरी पत्नी संग कैसे हैं पावर स्टार के रिश्ते?

पवन सिंह ने आगे अपनी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह को लेकर भी बात की. उन्होंने कहा, 'मेरे परिवार ने मेरा घर कहीं किसी और के साथ बसाया. जब वो घर बसने लगा, तो उसमें भी हमें धक्का लगा. फिलहाल वो मामला तलाक पर चल रहा है. मैंने बचपन से यही ठाना था कि मेरा रिश्ता वहीं होगा जहां मेरा परिवार चाहेगा. ये फैसला मैं खुद से नहीं कर सकता, मैं लव मैरिज नहीं कर सकता.'

बता दें कि पवन सिंह की पर्सनल लाइफ के चर्चे अक्सर सुर्खियों में रहे हैं. उनकी पहली पत्नी नीलम सिंह थीं, जिन्होंने साल 2015 में आत्महत्या की. इसके बाद कई सालों तक पावर स्टार का नाम एक्ट्रेस अक्षरा सिंह संग जुड़ा. दोनों के बीच बेशुमार प्यार था. लेकिन पवन सिंह ने जब साल 2018 में ज्योति सिंह संग अचानक शादी करने का फैसला किया, तब उनका रिश्ता खत्म हो गया.

कुछ समय पहले पवन सिंह की दूसरी पत्नी ने भी एक्टर को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी. उनका कहना था कि वो अपने पति से बात करने की कई कोशिशें कर चुकी हैं, लेकिन एक्टर उनसे नहीं मिल रहे हैं. वो उनके किसी भी कॉल या मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं. ज्योति ने ये भी कहा कि वो पवन सिंह के अत्याचार को सहन ना करते हुए आत्मदाह करने की सोच रही हैं.

---- समाप्त ----