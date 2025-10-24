भोजपुरी हसीना संग घर बसाने वाले थे खेसारी लाल यादव, पत्नी से थी अनबन, Ex गर्लफ्रेंड का खुलासा

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जबरदस्त राजनीति हो रही है. भोजपुरी एक्टर्स भी राजनीति मैदान में कूद गए हैं. हर कोई नेता बनने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रहा है. भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव RJD की सीट पर छपरा से चुनाव लड़ रहे हैं. छपरा से टिकट लेने के बाद वो लगातार पवन सिंह के खिलाफ बोलते दिख रहे हैं. इस बीच खेसारी लाल की एक्स गर्लफ्रेंड का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो एक्टर को एक्सपोज करती नजर आईं.

खेसारी को लेकर क्या बोलीं काजल राघवानी?

एक इंटरव्यू में भोजपुरी एक्ट्रेस काजल राघवानी ने खेसारी लाल यादव और उनकी पत्नी चंदा को लेकर शॉकिंग खुलासा किया. वो कहती हैं कि खेसारी लाल की पत्नी अपने सास-ससुर की इज्जत नहीं करती हैं. ना ही उनको घर रखना चाहती हैं. खेसारी ने मुझसे कहा था कि तुम अपने सास ससुर की सेवा करना. हम लोग घर लेंगे. साथ में रहेंगे.

काजल से पूछा गया कि आपने खेसारी लाल से ये क्यों नहीं कहा कि आप मुझसे ऐसी बातें करते हैं. लेकिन जब मंच पर जाते हैं, तो पत्नी और बच्चों की तारीफ करते हैं. इस पर वो कहती हैं कि वो अब अपनी पत्नी की तारीफ करने लगे हैं. पहले नहीं करते थे. क्योंकि वो दूसरे एक्टर को टारगेट करना चाहते थे. उसको नीचा दिखाना चाहते थे. पहले नहीं करते थे.

खेसारी के प्यार में थीं काजल

खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी ने कई फिल्मों में साथ काम किया था. भोजपुरी सिनेमा में दोनों की जोड़ी को काफी पसंद किया जाता था. काजल और खेसारी कई इंटरव्यू में एक-दूसरे के लिए प्यार जताते भी दिखे. लेकिन फिर इनका ब्रेकअप हो गया. कई सालों तक खेसारी और काजल ने एक-दूसरे से बात तक नहीं की.

इलेक्शन के करीब आते ही खेसारी को लेकर काजल के बयान ने हलचल मचा दी है. पवन सिंह के फैन्स काजल को सपोर्ट कर रहे हैं. एक्ट्रेस ने इशारों ही इशारों में बता दिया कि खेसारी, पवन सिंह की इमेज खराब करने के लिए पत्नी संग प्यार का ढोंग कर रहे हैं. काजल की बात कितनी सच है. फिलहाल ये कहना मुश्किल है.

