पवन सिंह की शादीशुदा जिंदगी का उड़ाया मजाक! खेसारी पर लगे आरोप, नाराज होकर बोले- मेरी मंशा...

भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह की शादीशुदा जिंदगी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है. पत्नी ज्योति सिंह से उनकी अनबन अब जगजाहिर हो चुकी है, हर कोई इस बारे में बात कर रहा है. भोजपुरी सिनेमा के ही पॉपुलर स्टार खेसारी लाल यादव ने भी रिएक्ट किया था कि पवन को अपना रिश्ता बचा लेना चाहिए, एक लड़की जो किसी के घर की बेटी है, उसे ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए.

खेसारी इन बातों पर ट्रोल हो गए. कहा जाने लगा कि पवन की जिंदगी पर खेसारी जानबूझकर कमेंट कर रहे हैं, वो मजे ले रहे हैं. ये बात खेसारी को भी रास नहीं आई. हाल ही में जब आजतक ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की और बताया कि उनकी मंशा सिर्फ इतनी है कि पवन सिंह का घर बस जाए.

खेसारी ने जाहिर की नाराजगी

पवन सिंह की निजी जिंदगी को लेकर हुए सवाल पर खेसारी पहले तो खीझते हुए नजर आए और कहा कि- छोड़िए हम लोगों को उस पर बात भी नहीं करना चाहिए. मैं नहीं चाहता कि उसपर बात कर के उसे और बड़ा खींच दें. वो उनका अपना मामला है, मुझे नहीं लगता कि सुलझने वाला है. हम उसपर बात करके उसको और उलझा रहे हैं. वो दोनों समझदार हैं आपस में समझ लेंगे. क्योंकि हम कुछ भी बोलेंगे तो लोगों को यही लगेगा कि हम मजे ले रहे हैं.

खेसारी चाहते हैं- खत्म हो पवन के घर की कलह

फिर अपनी मंशा समझाते हुए खेसारी ने आगे कहा कि- हम मजे नहीं ले रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि पवन-ज्योति का घर बस जाए. दोनों एक हो जाए, एक होकर अपनी जिदंगी को चलाए. इन सब में कुछ रखा नहीं है. चीजें आती रहेंगी जाती रहेंगी, इन चीजों में कुछ रखा नहीं है. भला-बुरा हमें बोला जाता है, जबकि हम सिर्फ भलाई ही चाहते हैं. कोई पूछता है तभी हम कुछ बोलते हैं, खुद से थोड़े कहते हैं कि पूछिये हमसे उनका सवाल.

पत्नी को नाराज नहीं करते खेसारी

खेसारी ने आगे बताया कि कैसे शादीशुदा जीवन में तकलीफें आती हैं, लेकिन आपमें रिश्ता बचाने का जज्बा होना चाहिए. वो बोले,'मैं चाहता हूं कि उनका घर बसा रहे. एक रिश्ता है पति-पत्नी का, मैं तो चाहता हूं कि हमारा घर हमेशा बचा रहे. जैसे मेरी पत्नी अगर कुछ बोल भी देती है तो मैं कुछ बोलता नहीं हूं, क्योंकि मेरे लिए वो बात बड़ी नहीं है मेरे लिए वो रिश्ते बड़े हैं. तो जिसके लिए रिश्ता बड़ा है वो बात भूल जाते हैं, जिनके बात बड़ी होती है वो रिश्ता भूल जाते हैं.'

मालूम हो कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है. खबर कि ज्योति ने पवन से करोड़ों के एलिमनी की मांग की है. हालांकि बीते दिन उन्होंने एक इंस्टा स्टोरी पोस्ट कर इसे अफवाह बताया था. फिलहाल दोनों अपनी चुनावी रणनीतियों पर फोकस कर रहे हैं.

