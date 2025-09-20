scorecardresearch
 

पवन सिंह की जगह लेंगे खेसारी लाल यादव, अशनीर ग्रोवर के शो में होगी एंट्री?

पवन सिंह ने महज दो हफ्तों में रियलिटी शो राइज एंड फॉल में धमाल मचा दिया था, लेकिन कुछ कारणों से उन्हें शो छोड़ना पड़ा. अब मेकर्स खेसारी लाल यादव को शो में लाने की योजना बना रहे हैं, जिससे शो की लोकप्रियता बनी रहे.

पवन सिंह को टक्कर देंगे खेसारी लाल यादव (PHOTO: Instagram @singhpawan999, @khesari_yadav)
महज दो हफ्तों में अशनीर ग्रोवर का शो राइज एंड फॉल फैन्स का फेवरेट बन चुका है. पवन सिंह शो में देसी तड़का लगाकर फैन्स को एंटरटेन कर रहे थे. लेकिन अफसोस राजनीतिक और व्यक्तिगत कारणों से उन्हें बीच में शो छोड़ना पड़ा. भोजपुरी स्टार के चाहने वालों के लिए ये खबर एक बड़ा सा झटका सा है. 14 दिनों में ही पवन सिंह ने शो में धमाल मचा दिया था. कंटेस्टेंट और फैन्स हर कोई उन्हें भर-भर कर प्यार दे रहा था. चर्चा है कि उनके जाने के बाद शो में एक और बड़े भोजपुरी स्टार की एंट्री हो सकती है. 

खेसारी बनेंगे रियलिटी शो का हिस्सा?
पवन सिंह ने दो हफ्तों में ही शो में गर्दा उड़ा दिया था. रिपोर्ट्स हैं कि पवन सिंह के शो छोड़ने के बाद मेकर्स खेसारी लाल यादव को लाने की प्लानिंग बना रहे हैं. ताकि शो की लोकप्रियता कम ना हो. हालांकि, अब तक भोजपुरी स्टार को लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी गई है. लेकिन अगर ऐसा हुआ, तो खेसारी लाल का शो में आना एक नया ट्विस्ट ला सकता है. 

क्योंकि पवन सिंह के जाने के बाद शो की लोकप्रियता में कमी आना लाजमी है. खेसारी लाल की एंट्री दर्शकों को शो से जोड़े रखेगी. फैन्स उनकी तुलना पवन सिंह से भी करेंगे.

मेकर्स खेल सकते हैं बड़ा दाव  
राइज एंड फॉल से पहले खेसारी लाल यादव, सलमान खान के शो बिग बॉस का हिस्सा बन चुके हैं. लेकिन वो शो में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे. इतने सालों में खेसारी लाल को लेकर कई विवाद भी सामने आ चुके हैं. अगर शो में उन्हें लाया जाता है, तो पवन सिंह की तरह वो भी मजेदार कंटेंट से दर्शकों को एंटरटेन करेंगे. 

देखना होगा कि अगर खेसारी लाल यादव शो में आते हैं, तो क्या वो पवन सिंह की तरह कंटेस्टेंट और फैन्स का दिल जीत पाएंगे या नहीं. पवन सिंह ने जिस तरह अपने मजाकिया अंदाज से लोगों के दिलों में जगह बनाई वो कमाल खेसारी लाल कर पाएंगे या नहीं. पवन सिंह और खेसारी लाल दोनों ही भोजपुरी के बड़े सितारे हैं. दोनों की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है. फिलहाल इंतजार है कि राइज फॉल में खेसारी की एंट्री कब और कैसे होती है. 

