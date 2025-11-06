scorecardresearch
 

खेसारी के बंगले पर चलेगा बुलडोजर! करोड़ों में कीमत, टूटा दिल, बोले- खून-पसीने की कमाई से...

खेसारी के मुंबई स्थित बंगले पर बीएमसी का बुलडोजर चलने वाला है. पहले चरण की वोटिंग के दो दिन पहले उन्हें इसका नोटिस मिला, जिससे उनका दिल टूट गया. बिहार तक से बातचीत में खेसारी ने बताया कि उन्होंने उस बंगले को अपने खून-पसीने की कमाई से बनवाया है, फिलहाल वो नहीं जानते कि क्या होगा.

गिरा दिया जाएगा खेसारी का बंगला? (Photo: Screengrab)
गिरा दिया जाएगा खेसारी का बंगला? (Photo: Screengrab)

आज बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग हुई. आरजेडी पार्टी के लिए छपरा सीट से पहली बार चुनाव लड़ रहे भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव भी मैदान में हैं. एक ओर वो लगातार लोगों से वोट देने की अपील कर रहे हैं, और उनकी बेहतरी की कामना कर रहे हैं. लेकिन दूसरी ओर, उनके खुद के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है.  

टूट जाएगा मुंबई वाला बंगला?

चुनाव में आने के बाद खेसारी लाल यादव मुश्किल में पड़ गए हैं. उनके मुंबईवाले बंगले को लेकर नगर निगम ने अनधिकृत निर्माण के चलते अतिक्रमण का नोटिस भेजा. ऐसे में चर्चा है कि उनके बंगले पर बुलडोजर चल सकता है. वोटिंग के महज दो दिन पहले आए इस नोटिस पर बिहार तक से बात करते हुए खेसारी भावुक हो गए. अपनी निराशा जताते हुए उन्होंने अपने मुंबई वाले घर को खून-पसीने की कमाई बताया. 

बिहार तक ने जब खेसारी से पूछा कि वोटिंग से दो दिन पहले आपके पास मुंबई वाले घर को गिराने का नोटिस आ गया? तो जवाब देते हुए खेसारी बेहद भावुक हो गए, हताश होते हुए वो बोले- चलिए, जो भी है. बड़ी शिद्दत से उस घर को बनाया हूं मैं. मैंने उस घर को खून पसीना एक कर के बनाया है. अब अगर भगवान की यही मर्जी है तो मैं क्या कर सकता हूं. 

खून-पसीने की कमाई से बनाया बंगला 

पूछे जाने पर कि मुंबई नगर निगम ने इसे अवैध अतिक्रमण कह दिया है. तो खेसारी बोले- ठीक है, आगे क्या होगा क्या पता, मैंने बोला कि कल क्या होगा, उसका मुझे पता नहीं. मैं आज हूं, जहां हूं, मैं लड़ने आया हूं व्यवस्था के लिए. अपनी बिहार की जनता के लिए, बेहतर रोजगार के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए, मैं चाहता हूं कि एक मौका तेजस्वी जी को मिलना चाहिए. जब आप सरकार बदलते हो तो परिवर्तन होता है. एक डर भी होता है कि हम बेहतर काम नहीं करेंगे तो जनता हमें भी बदल देगी. 

बीएमसी के आदेश पर मलाल जताते हुए खेसारी ने कहा कि- देखिए अब आगे क्या होता है नहीं होता है, नहीं पता मुझे लेकिन वो सपनों का घर है मेरा. ठीक है. ज्यादा नहीं सोचना, क्या सही क्या गलत नहीं पता. बहुत पैसे लगे हैं, उस घर को दिन-रात मेहनत करके मैंने बनाया है. 

खेसारी का ये बंगला मुंबई के मीरा रोड पर स्थित है. खबरों के मुताबिक इसकी लागत 14 करोड़ बताई जाती है. इस एरिया में पहले एक्टर कुणाल खेमु, बजरंगी भाईजान फेम हर्षाली मल्होत्रा भी रह चुके हैं.  

---- समाप्त ----
