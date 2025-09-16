शादीशुदा-2 बच्चों के पिता संग रिश्ते में थी एक्ट्रेस, दिया धोखा, आरोपों पर तोड़ी चुप्पी

काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने-माने सितारे हैं. एक समय पर दोनों रिलेशनशिप में थे. उस समय खेसारी शादीशुदा थे. खेसारी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुश हैं, ये जानते हुए भी काजल उनके साथ रिश्ते में आईं. रिश्ता टूटने के बाद दोनों ने एक-दूसरे पर कई आरोप भी लगाए. ये भी कहा गया कि काजल ने खेसारी को धोखा दिया है. एक्ट्रेस ने इन सभी आरोपों पर चुप्पी तोड़ी है.

खेसारी को लेकर क्या बोलीं काजल?

काजल राघवानी ने एक इंटरव्यू में अपने और खेसारी लाल के रिश्ते पर बात की. उन्होंने कहा कि खेसारी जी ने जो शब्द बोला है कि मैंने उन्हें धोखा दिया है. तो क्या वो मुझसे शादी करने वाले थे. उनसे पूछिए. उसके बाद से मुझे ट्रोल किया जा रहा है. मेरे साथ गाली गलौच की जा रही है. मैं बिहार से नहीं हूं. मैं गुजरात से हूं. मेरा करियर यहां है. मेरी कर्मभूमि है ये. मैंने अपना करियर यहां बहुत मेहनत से बनाया है.

'चार साल पुरानी बात है. उस समय मुझे धमकाया गया. मेरा करियर है. मुझे फैमिली चलानी है. सबको देखना है मुझे. उस समय में दब गई. शायद मैं डर के दब गई थी. मेरा यहां पर कोई सपोर्टर नहीं था.' काजल राघवानी का दावा है कि खेसारी लाल ने अपने फैन्स से उन्हें ट्रोल कराया. उस समय वो डर गई थीं, लेकिन अब वो डरने वाली नहीं हैं.

फिर से ट्रोल हुईं काजल

काजल का वीडियो सामने आने के बाद खेसारी लाल के फैन्स उन्हें फिर से ट्रोल कर रहे हैं. फैन्स का कहना है कि उन्हें खेसारी लाल ने बनाया है. वो आज जो भी हैं भोजपुरी स्टार की वजह है. एक पुराने इंटरव्यू में खेसारी के लिए काजल ने अपनी मोहब्बत बयां करते हुए कहा था कि मैं इनसे प्यार करती हूं और बहुत प्यार करती हूं.

इस पर खेसारी ने कहा था कि इस बात को ये (काजल) मजाक नहीं, बल्कि सीरियस होकर बोल रही हैं. देखते हैं कि एक्ट्रेस की बातों का भोजपुरी स्टार किस तरह जवाब देते हैं.

