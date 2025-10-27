पत्नी ज्योति के अकाउंट में पैसे भेजते हैं पवन सिंह? शादी पर बोलीं- मैं आज बदनाम...

बिहार चुनाव को लेकर हलचल तेज है. काराकाट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार ज्योति सिंह जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी हैं. ज्योति को लेकर आरोप लगे कि वो पवन सिंह के बलबूते चुनाव में उतरी हैं. पावर स्टार का नाम लेकर अपना चुनावी कैंपेन भुना रही हैं. उनकी खुद की कोई पहचान नहीं है.

पवन सिंह के नाम से कमाया फेम?

लल्लनटॉप को दिए इंटरव्यू में ज्योति ने इस पर रिएक्ट किया. उन्होंने कहा कि बहुत से लोग हैं जिन्होंने शुरुआत से शुरू किया है. जरूरी नहीं कि उनके पीछे किसी का हाथ हो, जरूरी तो नहीं हर कोई पवन सिंह की पत्नी हो. बहुत सी औरतें हैं जो एक वक्त बाद समाज सेवा करने की सोचती हैं. पवन जी का नाम बहुत सारे लोगों से जुड़ा. ऐसा तो नहीं है कि सबने सब कुछ हासिल कर लिया है.

ज्योति ने कहा- लोग कहते हैं पवन सिंह से आपकी शादी हुई. आपने नाम कर लिया. उनसे मैं पूछती हूं फिर मैं आज बदनाम किसकी वजह से हूं? क्या उनसे शादी करके नाम हुआ तो बदनाम नहीं हुई हूं? ज्योति ने कहा कि पवन सिंह संग शादी को लेकर रहे विवाद को भुलाकर वो अपना वक्त जनता के बीच बिता रही हैं. जनता से प्यार और आशीर्वाद उन्हें मिल रहा है.

पैसों के लिए ज्योति करती हैं ड्रामा?

ज्योति ने कहा- पवन जी अगर मुझे पैसे भेजते हैं तो वो सामने से आकर कुछ क्यों नहीं बोलते हैं. मैंने जो रानू भैया की रिकॉर्डिंग सुनाई थी तो पूछा था आपने कब मुझे चुनावी कैंपेन के लिए पैसा दिया था. वहां भी उनका कोई जवाब नहीं आया था. पवन जी शांत रहने वाले इंसान नहीं हैं. अगर सामने वाला गलत हो तो वो चुप नहीं रह सकते. मैं तो चीख चीखकर सवाल कर रही हूं. लेकिन सॉरी मैं ऐसे लोगों को जवाब नहीं दे सकती हूं. क्योंकि सच सामने होते हुए सवाल मुझसे होता है तो मैं जवाब नहीं देना चाहती.

तलाक पर ज्योति ने कहा कि केस कोर्ट में चल रहा है. वहां भी पवन सिंह डेट पर आते नहीं हैं. वहां भी वो अपनी पावर दिखाते हैं. लोग अक्सर महिलाओं से ही क्यों सवाल पूछते हैं. क्यों पवन सिंह से कोई सवाल नहीं करता है.

