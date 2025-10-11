scorecardresearch
 

Feedback

'अभागन हूं' करवाचौथ पर बोलीं ज्योति सिंह, पति पवन सिंह की लंबी उम्र के लिए मांगी दुआ

पवन सिंह संग विवाद के बीच ज्योति सिंह ने करवाचौथ का व्रत रखा और वीडियो शेयर किया. वीडियो के साथ उन्होंने शॉकिंग कैप्शन भी शेयर किया है. आइए जानते हैं कि पवन सिंह को लेकर क्या बोलीं ज्योति.

Advertisement
X
पवन सिंह संग रिश्ता सुधारना चाहती हैं ज्योति सिंह? (PHOTO: Screengrab)
पवन सिंह संग रिश्ता सुधारना चाहती हैं ज्योति सिंह? (PHOTO: Screengrab)

पवन सिंह और ज्योति सिंह की शादीशुदा जिंदगी मुश्किल दौर से गुजर रही है. ज्योति सिंह ने मीडिया के सामने आकर पति पर कई इल्जाम लगाए हैं. पवन सिंह ने भी पलटवार करते हुए पत्नी को लेकर कई खुलासे किए. भोजपुरी पावर स्टार ने ये भी कहा कि बिहार के आरा कोर्ट में चार साल से उनका तलाक केस चल रहा है. विवादों के बीच ज्योति सिंह ने करवाचौथ पर नया वीडियो शेयर किया है. 

ज्योति सिंह ने रखा करवाचौथ 
आरोप-प्रत्यारोप के बीच ज्योति सिंह ने पवन सिंह के लिए करवाचौथ का व्रत रखा. लाल जोड़ा, चूड़ी, बिंदी और मांग में सिंदूर भरकर ज्योति करवाचौथ की पूजा करती दिखीं. उन्होंने चंद्रमा को अर्घ देते हुए वीडियो शेयर किया. त्योहार पर वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि पत्नी होने के नाते अपना कर्तव्य निभाती रहूंगी, पर भगवान से बस यही दुआ है कि मेरी जैसी अभागन कोई और न बने. सभी माताओं और बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं!!🙏🏻

ज्योति सिंह का वीडियो देखकर फैन्स सरप्राइज हैं. उनका कहना है कि अगर पवन सिंह से इतना प्यार है, तो रिश्ते को समाज में तमाशा क्यों बनाया है. वहीं कई लोगों ने ये भी लिखा कि आपने पवन सिंह पर जो आरोप लगाए हैं, वो करवाचौथ का व्रत रखने से हट जाएगा क्या. 

Advertisement

पवन सिंह को लेकर क्या बोलीं ज्योति
ज्योति सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन सिंह को लेकर कहा कि उन्होंने मेरा अबॉर्शन कराया. वो मुझे गर्भपात कराने की दवा देते थे. उन्होंने मुझे इचना टॉर्चर किया कि मैं सुसाइड करने वाली थी. ज्योति सिंह ने कहा कि पवन सिंह का परिवार उन्हें और उनके पति को एक नहीं होने दे रहा है. 

सम्बंधित ख़बरें

Jyoti Singh meets Prashant Kishor seeking support in Bihar
प्रशांत किशोर से मदद मांगने पहुंची पवन स‍िंह की पत्नी 
pawan singh wife Jyoti singh meeting Prashant Kishor
'मैं यहां चुनाव लड़ने या टिकट मांगने...', प्रशांत किशोर से मुलाकात के बाद बोलीं पवन सिंह की पत्नी 
Pawan Singhs wife meets PK and says, I have faced injustice.
ज्योति सिंह ने प्रशांत किशोर से मांगी सहायता, बिहार में नया सियासी भूचाल 
Pawan Singh-Jyoti Singh Controversy: The Pain of a Man and the Battle for Tickets!
पवन सिंह-ज्योति विवाद! मसला तलाक या फिर टिकट की जंग? 
Bhojpuri Stars
Pawan Singh से Akshara तक, जानिए कौन कितना अमीर! 

पवन सिंह ने किया पलटवार 
पवन सिंह का कहना है कि ज्योति सिंह ये सब नाटक विधायक बनने के लिए कर रही हैं. वो चाहती हैं कि मैं उन्हें विधायक बनाऊं, जबकि ये चीज मेरे बस में नहीं है. पवन सिंह ने कहा कि महिला के आंसू सब देखते हैं, लेकिन मर्द का दर्द कोई नहीं देखता. 

देखना होगा कि ज्योति सिंह के करवाचौथ व्रत पर पवन सिंह कैसे रिएक्ट करते हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement