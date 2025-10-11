'अभागन हूं' करवाचौथ पर बोलीं ज्योति सिंह, पति पवन सिंह की लंबी उम्र के लिए मांगी दुआ

पवन सिंह और ज्योति सिंह की शादीशुदा जिंदगी मुश्किल दौर से गुजर रही है. ज्योति सिंह ने मीडिया के सामने आकर पति पर कई इल्जाम लगाए हैं. पवन सिंह ने भी पलटवार करते हुए पत्नी को लेकर कई खुलासे किए. भोजपुरी पावर स्टार ने ये भी कहा कि बिहार के आरा कोर्ट में चार साल से उनका तलाक केस चल रहा है. विवादों के बीच ज्योति सिंह ने करवाचौथ पर नया वीडियो शेयर किया है.

ज्योति सिंह ने रखा करवाचौथ

आरोप-प्रत्यारोप के बीच ज्योति सिंह ने पवन सिंह के लिए करवाचौथ का व्रत रखा. लाल जोड़ा, चूड़ी, बिंदी और मांग में सिंदूर भरकर ज्योति करवाचौथ की पूजा करती दिखीं. उन्होंने चंद्रमा को अर्घ देते हुए वीडियो शेयर किया. त्योहार पर वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि पत्नी होने के नाते अपना कर्तव्य निभाती रहूंगी, पर भगवान से बस यही दुआ है कि मेरी जैसी अभागन कोई और न बने. सभी माताओं और बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं!!🙏🏻

ज्योति सिंह का वीडियो देखकर फैन्स सरप्राइज हैं. उनका कहना है कि अगर पवन सिंह से इतना प्यार है, तो रिश्ते को समाज में तमाशा क्यों बनाया है. वहीं कई लोगों ने ये भी लिखा कि आपने पवन सिंह पर जो आरोप लगाए हैं, वो करवाचौथ का व्रत रखने से हट जाएगा क्या.

पवन सिंह को लेकर क्या बोलीं ज्योति

ज्योति सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन सिंह को लेकर कहा कि उन्होंने मेरा अबॉर्शन कराया. वो मुझे गर्भपात कराने की दवा देते थे. उन्होंने मुझे इचना टॉर्चर किया कि मैं सुसाइड करने वाली थी. ज्योति सिंह ने कहा कि पवन सिंह का परिवार उन्हें और उनके पति को एक नहीं होने दे रहा है.

पवन सिंह ने किया पलटवार

पवन सिंह का कहना है कि ज्योति सिंह ये सब नाटक विधायक बनने के लिए कर रही हैं. वो चाहती हैं कि मैं उन्हें विधायक बनाऊं, जबकि ये चीज मेरे बस में नहीं है. पवन सिंह ने कहा कि महिला के आंसू सब देखते हैं, लेकिन मर्द का दर्द कोई नहीं देखता.

देखना होगा कि ज्योति सिंह के करवाचौथ व्रत पर पवन सिंह कैसे रिएक्ट करते हैं.

