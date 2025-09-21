scorecardresearch
 

Feedback

धनश्री ने मांगी पवन सिंह से माफी, बेइज्जती से टूट गए थे पावर स्टार, बोले- मैं जीरो हूं...

भोजपुरी स्टार पवन सिंह शो में रहते हुए अपनी सीटिंग को लेकर भड़क गए थे. उन्होंने अपनी नाराजगी धनश्री पर जाहिर की थी. बदले में धनश्री ने भी तुरंत माफी मांग ली और कहा कि वो आगे से ध्यान रखेंगी कि उन्हें हर्ट ना हो.

Advertisement
X
धनश्री ने पवन सिंह से मांगी माफी (Photo: Screengrab)
धनश्री ने पवन सिंह से मांगी माफी (Photo: Screengrab)

रिएलिटी शो राइज एंड फॉल से भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह बीच में ही विदाई ले चुके हैं. लेकिन फैंस उनकी बातों को नहीं भूले हैं. उनकी धनश्री वर्मा की केमिस्ट्री शो में सबसे ज्यादा पसंद की गई. पवन सिंह भी अक्सर धनश्री पर कोई न कोई कमेंट या तारीफभरी बातें करते नजर आए. 

जब भड़क गए पावर स्टार

शो में बिताए उनके पलों को उनके चाहने वाले लगातार वायरल कर रहे हैं. वहीं राइज एंड फॉल के मेकर्स भी उनके क्लिप्स को शेयर कर रहे हैं. ऐसा ही एक क्लिप और सामने आया जहां वो कंटेस्टेंट्स पर भड़कते दिखे. इनमें धनश्री भी थीं, उनपर भी नाराजगी जताते हुए पवन ने अपनी बात कही. इसके जवाब में धनश्री ने तुरंत माफी मांग ली. 

सम्बंधित ख़बरें

Mohanlal
मोहनलाल को मिलेगा बड़ा सम्मान, पवन की 'जान' बनीं धनश्री 
Pawan Singh leaving Rise and Fall show
'आपके लिए साड़ी पहनूंगी' पवन सिंह ने छोड़ा शो, इमोशनल हुईं धनश्री, किया वादा 
Pawan Singh leaving Rise and Fall show
पवन सिंह ने छोड़ा 'राइज एंड फॉल' शो, रो पड़ीं धनश्री, बोले- दिल से बुलाना... 
Pawan Singh
TRP किंग बना 'राइज एंड फॉल', पवन सिंह ने बीच में छोड़ा शो, होगा बुरा असर? 
Dhanshree
Dhanshree ने Yuzvendra Chahal पर कसा तंज! 

क्लिप में पवन सिंह अपनी सीटिंग को लेकर नाराज होते दिखे. उन्होंने कहा- कुर्सी पर कौन कहां बैठेगा, सीनियर-जूनियर का इतना फर्क तो दिखना चाहिए. मैं साइड में था, मुझे इतना बेकार लग रहा था कि कब उठकर चला जाऊं. 

धनश्री ने मांगी माफी

पवन सिंह से ऐसा सुनते ही धनश्री को बुरा लगता है, और माफी मांगते हुए कहती हैं- सॉरी, मुझे ऐसा फील हुआ था, लेकिन तब ध्यान नहीं गया. सॉरी. फिर आगे पवन सिंह अपने दिल की बात कहते हैं- ठीक है मैं जीरो हूं. लेकिन इस शो में पवन सिंह का क्या महत्व है, क्या वैल्यू है, सबको समझना चाहिए. मुझे बहुत खराब लगा. 

Advertisement

फिर उन्होंने नयनदीप की ओर इशारा करते हुए कहा कि मैं इसके पास भी गया, ये खड़ा था लेकिन ये बोला नहीं कि आइये भैया. मैं यहां से वहां जाकर बैठने वाला आदमी हूं. वो भी एक किनारे, नहीं अच्छा लगा मुझे. फिर पवन ने कीकू शारदा के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि- मैं सीनियर हूं लेकिन ये मेरे उम्र में बड़े हैं ना, तो मैं जाकर कहूंगा कि भैया आइये पहले आप बैठिए. ये संस्कार होना चाहिए. सॉरी अगर आपको मेरी बातों का बुरा लगा है तो. 

यहां देखें वीडियो...

पवन की इतनी बातें सुनने के बाद सभी कहते हैं कि नहीं आपकी बात सही है. वहीं धनश्री कहती हैं कि आप सही कह रहे हैं, मैं आगे से ध्यान रखूंगी. पवन सिंह के फैंस को रिएलिटी शो में उनका अंदाज खूब पसंद आया. यूजर्स डिमांड कर रहे हैं कि पवन को राइज एंड फॉल नहीं बल्कि बिग बॉस में आना चाहिए था.  

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement