धनश्री ने मांगी पवन सिंह से माफी, बेइज्जती से टूट गए थे पावर स्टार, बोले- मैं जीरो हूं...

रिएलिटी शो राइज एंड फॉल से भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह बीच में ही विदाई ले चुके हैं. लेकिन फैंस उनकी बातों को नहीं भूले हैं. उनकी धनश्री वर्मा की केमिस्ट्री शो में सबसे ज्यादा पसंद की गई. पवन सिंह भी अक्सर धनश्री पर कोई न कोई कमेंट या तारीफभरी बातें करते नजर आए.

जब भड़क गए पावर स्टार

शो में बिताए उनके पलों को उनके चाहने वाले लगातार वायरल कर रहे हैं. वहीं राइज एंड फॉल के मेकर्स भी उनके क्लिप्स को शेयर कर रहे हैं. ऐसा ही एक क्लिप और सामने आया जहां वो कंटेस्टेंट्स पर भड़कते दिखे. इनमें धनश्री भी थीं, उनपर भी नाराजगी जताते हुए पवन ने अपनी बात कही. इसके जवाब में धनश्री ने तुरंत माफी मांग ली.

क्लिप में पवन सिंह अपनी सीटिंग को लेकर नाराज होते दिखे. उन्होंने कहा- कुर्सी पर कौन कहां बैठेगा, सीनियर-जूनियर का इतना फर्क तो दिखना चाहिए. मैं साइड में था, मुझे इतना बेकार लग रहा था कि कब उठकर चला जाऊं.

धनश्री ने मांगी माफी

पवन सिंह से ऐसा सुनते ही धनश्री को बुरा लगता है, और माफी मांगते हुए कहती हैं- सॉरी, मुझे ऐसा फील हुआ था, लेकिन तब ध्यान नहीं गया. सॉरी. फिर आगे पवन सिंह अपने दिल की बात कहते हैं- ठीक है मैं जीरो हूं. लेकिन इस शो में पवन सिंह का क्या महत्व है, क्या वैल्यू है, सबको समझना चाहिए. मुझे बहुत खराब लगा.

फिर उन्होंने नयनदीप की ओर इशारा करते हुए कहा कि मैं इसके पास भी गया, ये खड़ा था लेकिन ये बोला नहीं कि आइये भैया. मैं यहां से वहां जाकर बैठने वाला आदमी हूं. वो भी एक किनारे, नहीं अच्छा लगा मुझे. फिर पवन ने कीकू शारदा के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि- मैं सीनियर हूं लेकिन ये मेरे उम्र में बड़े हैं ना, तो मैं जाकर कहूंगा कि भैया आइये पहले आप बैठिए. ये संस्कार होना चाहिए. सॉरी अगर आपको मेरी बातों का बुरा लगा है तो.

यहां देखें वीडियो...

पवन की इतनी बातें सुनने के बाद सभी कहते हैं कि नहीं आपकी बात सही है. वहीं धनश्री कहती हैं कि आप सही कह रहे हैं, मैं आगे से ध्यान रखूंगी. पवन सिंह के फैंस को रिएलिटी शो में उनका अंदाज खूब पसंद आया. यूजर्स डिमांड कर रहे हैं कि पवन को राइज एंड फॉल नहीं बल्कि बिग बॉस में आना चाहिए था.

