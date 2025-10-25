scorecardresearch
 

दुल्हन की तरह सजीं अक्षरा, पवन सिंह ने गाया गाना, महापर्व छठ के लिए तैयार भोजपुरी स्टार्स

छठ महापर्व 2025 की शुरुआत हो चुकी है और भोजपुरी सितारे इस पवित्र त्योहार को बड़े उत्साह से मना रहे हैं. पवन सिंह ने छठ के मौके पर दो नए गाने रिलीज किए हैं, जबकि आम्रपाली दुबे और निरहुआ का इमोशनल छठ व्रत गीत 2 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है.

छठ पर रिलीज हुए भोजपुरी सितारों के गाने (PHOTO: Screengrab)
छठ महापर्व चार दिवसीय लोकपर्व शुरू हो चुका है. आम जनता और सितारे महापर्व की भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं. भोजपुरी सितारे हर साल धूमधाम से छठ का त्योहार मनाते हैं. आइए जानते हैं कि इस बार अक्षरा सिंह, पवन सिंह, निरहुआ और आम्रपाली दुबे ने छठ के लिए क्या खास तैयारियां की हैं. 
 
पवन सिंह ने रिलीज किया गाना 
छठ के मौके पर भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह ने अपने दो नए गाने रिलीज किए हैं. गाने के टाइटल हैं- घाट चले मोदी- नीतीश और कौन कलमवां से लिखलवा करमवां. पवन सिंह ने सॉन्ग पोस्टर शेयर करते हुए लिखा कि जय छठी मैया. कैप्शन के साथ उन्होंने हार्ट इमोजी भी बनाई. छठ पर्व पर रिलीज हुए पवन सिंह के गाने फैन्स का दिल खुश कर देते हैं. 

आम्रपाली-निरहुआ ने किया इमोशनल
छठ महापर्व पर आम्रपाली दुबे और निरहुआ का भी सॉन्ग रिलीज हुआ है. आम्रपाली और निरहुआ के छठ व्रत गाने को 2 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. म्यूजिक वीडियो में आम्रपाली एक प्रेग्नेंट महिला के बच्चे के लिए छठ करती हैं. छठ पूजा की ताकत से प्रेग्नेंट महिला सही-सलामत अपने बच्चे को जन्म देती है. ये म्यूजिक फैन्स को इमोशनल कर रहा है. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aamrapali Usha Shailesh Dubey (@aamrapali1101)

दुल्हन की तरह सजीं अक्षरा सिंह 
भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने पिछले साल (2024 में) पहली बार छठ पूजा का व्रत किया था. उन्होंने छठ का व्रत का अनुभव सोशल मीडिया पर शेयर किया था. इस छठ पर भी छठी मइया की भक्ति में लीन नजर आईं. वो साड़ी, बिंदी और लिपस्टिक में दुल्हन की तरह सजी दिखीं. उन्होंने खूबसूरत तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि छठ महापर्व की पवित्र शुरुआत नहाय-खाय की ढेरो शुभकामनाएंं छठी मइया सब पर कृपा बनाए रखें 🙏🌞 जय छठी मइया. 

काजल राघवानी छठ के लिए हुईं तैयार 
छठ के मौके पर काजल राघवानी ने एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में वो छठ का महत्व बता रही हैं. वो कहती हैं कि छठ मेरे लिए केवल एक त्योहार नही, पूरा इमोशन है.

आप सभी को छठ महापर्व की शुभकामनाएं. 

