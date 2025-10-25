दुल्हन की तरह सजीं अक्षरा, पवन सिंह ने गाया गाना, महापर्व छठ के लिए तैयार भोजपुरी स्टार्स

दुल्हन की तरह सजीं अक्षरा सिंह

भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने पिछले साल (2024 में) पहली बार छठ पूजा का व्रत किया था. उन्होंने छठ का व्रत का अनुभव सोशल मीडिया पर शेयर किया था. इस छठ पर भी छठी मइया की भक्ति में लीन नजर आईं. वो साड़ी, बिंदी और लिपस्टिक में दुल्हन की तरह सजी दिखीं. उन्होंने खूबसूरत तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि छठ महापर्व की पवित्र शुरुआत नहाय-खाय की ढेरो शुभकामनाएंं छठी मइया सब पर कृपा बनाए रखें 🙏🌞 जय छठी मइया.

Advertisement

काजल राघवानी छठ के लिए हुईं तैयार

छठ के मौके पर काजल राघवानी ने एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में वो छठ का महत्व बता रही हैं. वो कहती हैं कि छठ मेरे लिए केवल एक त्योहार नही, पूरा इमोशन है.

आप सभी को छठ महापर्व की शुभकामनाएं.