बिहार चुनाव हारने के बाद इमोशनल हुए खेसारी, छिपाए आंसू, बोले- अफसोस नहीं...

इस बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार कई भोजपुरी सितारों अपनी किस्मत आजमाई. खेसारी लाल यादव और रितेश पांडे दोनों को ही चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा. इलेक्शन रिजल्ट सामने आने के बाद खेसारी लाल ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में वो बिहार की जनता का आभार जता रहे हैं. लेकिन इस दौरान वो अपनी आंखों में आए आंसू भी छिपाते नजर आए.

हार का गम छिपा रहे खेसारी

खेसारी लाल यादव ने वीडियो शेयर कहा कि पूरी छपरा और बिहार की जनता का शुक्रिया. आप लोगों ने हमें बहुत प्यार और स्नेह दिया. हार जीत अपनी जगह पर होती है. जिंदगी से हम लोग इतना हारे हैं ना कि क्या बताएं. और हार कर के ही यहां तक खड़े हैं. आप सबका दुलार और स्नेह मुझे एक बेटे की तरह मिला. वोट लेना और जीत दर्ज करना ये मेरे लिए कभी विषय नहीं रहा.

'मैं हमेशा से एक बेटे की तरह आप लोगों के बीच में रहना चाहता था. और रहूंगा भी. आगे भी यही प्रयास करूंगा कि बेटे की तरह आपका प्यार और स्नेह लूं. हमने प्रयास किया. मेरी टीम और मुझसे जुड़े सारे लोगों ने बहुत मेहनत की. जीत हार अपनी जगह है. मेरे दिल और जुबान पर आप लोगों के लिए हमेशा सम्मान था और रहेगा.'

'मैं जहां भी गया हूं, जिस जगह गया हूं. लोगों ने एक बेटे की तरह प्यार-दुलार से तौल दिया. दिल में बसाया. वो मेरे लिए बड़ा विषय था. मैं इस बात से खुश हूं कि आप लोगों ने मुझे मेरी वो जिंदगी याद दिलाई, जो मैं बहुत पीछे छोड़ चुका था. वो गलियां, वो दिक्कतें, मैंने उन सब चीजों को बहुत झेला था. मैं जब मुंबई गया, तो उन दिक्कतों से लड़ा और अपने आपको बड़ा भी किया. मुझे आप सब से कोई गिला शिकवा नहीं है. इस बात का अफसोस नहीं है कि चीजें उस हिसाब से नहीं हुईं. ये चीजें मेरे लिए कभी मायने नहीं रखती हैं. क्योंकि मैं आप सबके दिल पर राज करता हूं.'

टूटा खेसारी का सपना

खेसारी लाल कहते हैं कि चुनाव में खड़े होना मेरे लिए बिजनेस नहीं था. इसलिए मेरे लिए हार जीत मायने नहीं रखती है. मैं बिहार के लिए एक सपना लेकर आया था. छपरा की जनता के लिए सपना देखा था. वो नहीं हुआ. कोई बात नहीं. मैं आपका बेटा हमेशा रहूंगा. जो जीते हैं उन प्रत्याशी को भी मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं. आप लोगों को जनता ने प्यार देकर जीत दिलाई है. प्लीज उनकी मुश्किलों के लिए काम करिए. ताकि हमारा खूबसूरत बिहार बन सके.

चुनाव प्रचार के दौरान खेसारी ने कहा था कि अगर चुनाव ना जीत कर दिखाऊं, तो मेरा नाम बदल देना, उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यूजर्स का कहना है कि बताइए आपका क्या नाम रखें.

