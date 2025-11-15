scorecardresearch
 

Feedback

बिहार चुनाव हारने के बाद इमोशनल हुए खेसारी, छिपाए आंसू, बोले- अफसोस नहीं...

बिहार विधानसभा चुनाव में खेसारी लाल यादव ने जीत का दावा किया था. लेकिन ऐसा नहीं हो पाया. हार के बाद उन्होंने वीडियो शेयर करके अपने दिल की बात कही है. उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें चुनाव हारने का अफसोस नहीं है.

Advertisement
X
बिहार चुनाव में हार के बाद बोले खेसारी (Photo: Instagram/khesari_yadav)
बिहार चुनाव में हार के बाद बोले खेसारी (Photo: Instagram/khesari_yadav)

इस बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार कई भोजपुरी सितारों अपनी किस्मत आजमाई. खेसारी लाल यादव और रितेश पांडे दोनों को ही चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा. इलेक्शन रिजल्ट सामने आने के बाद खेसारी लाल ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में वो बिहार की जनता का आभार जता रहे हैं. लेकिन इस दौरान वो अपनी आंखों में आए आंसू भी छिपाते नजर आए. 

हार का गम छिपा रहे खेसारी 
खेसारी लाल यादव ने वीडियो शेयर कहा कि पूरी छपरा और बिहार की जनता का शुक्रिया. आप लोगों ने हमें बहुत प्यार और स्नेह दिया. हार जीत अपनी जगह पर होती है. जिंदगी से हम लोग इतना हारे हैं ना कि क्या बताएं. और हार कर के ही यहां तक खड़े हैं. आप सबका दुलार और स्नेह मुझे एक बेटे की तरह मिला. वोट लेना और जीत दर्ज करना ये मेरे लिए कभी विषय नहीं रहा. 

'मैं हमेशा से एक बेटे की तरह आप लोगों के बीच में रहना चाहता था. और रहूंगा भी. आगे भी यही प्रयास करूंगा कि बेटे की तरह आपका प्यार और स्नेह लूं. हमने प्रयास किया. मेरी टीम और मुझसे जुड़े सारे लोगों ने बहुत मेहनत की. जीत हार अपनी जगह है. मेरे दिल और जुबान पर आप लोगों के लिए हमेशा सम्मान था और रहेगा.' 

सम्बंधित ख़बरें

Khesari Lal Yadav Reaction News
बिहार चुनाव में हार के बाद खेसारी ने जोड़े हाथ, पोस्ट शेयर कर लिखा- क्या हार में... 
Bihar Assembly Election 2025 Result
खेसारी लाल को जनता ने नकारा, जानिए मैथिली ठाकुर और पवन सिंह की पत्नी का क्या हुआ? 
Khesari Lal Yadav
Bihar चुनाव में हार बताने वालों को Khesari ने दिया जवाब! 
Khesari Ritesh Bihar Election Result 2025
आज होगा इन स्टार्स की किस्मत का फैसला! 
'ऐतिहासिक जीत होगी...,' बिहार रुझानों पर बोले रवि किशन  
Advertisement

'मैं जहां भी गया हूं, जिस जगह गया हूं. लोगों ने एक बेटे की तरह प्यार-दुलार से तौल दिया. दिल में बसाया. वो मेरे लिए बड़ा विषय था. मैं इस बात से खुश हूं कि आप लोगों ने मुझे मेरी वो जिंदगी याद दिलाई, जो मैं बहुत पीछे छोड़ चुका था. वो गलियां, वो दिक्कतें, मैंने उन सब चीजों को बहुत झेला था. मैं जब मुंबई गया, तो उन दिक्कतों से लड़ा और अपने आपको बड़ा भी किया. मुझे आप सब से कोई गिला शिकवा नहीं है. इस बात का अफसोस नहीं है कि चीजें उस हिसाब से नहीं हुईं. ये चीजें मेरे लिए कभी मायने नहीं रखती हैं. क्योंकि मैं आप सबके दिल पर राज करता हूं.'

टूटा खेसारी का सपना 
खेसारी लाल कहते हैं कि चुनाव में खड़े होना मेरे लिए बिजनेस नहीं था. इसलिए मेरे लिए हार जीत मायने नहीं रखती है. मैं बिहार के लिए एक सपना लेकर आया था. छपरा की जनता के लिए सपना देखा था. वो नहीं हुआ. कोई बात नहीं. मैं आपका बेटा हमेशा रहूंगा. जो जीते हैं उन प्रत्याशी को भी मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं. आप लोगों को जनता ने प्यार देकर जीत दिलाई है. प्लीज उनकी मुश्किलों के लिए काम करिए. ताकि हमारा खूबसूरत बिहार बन सके.

Advertisement

चुनाव प्रचार के दौरान खेसारी ने कहा था कि अगर चुनाव ना जीत कर दिखाऊं, तो मेरा नाम बदल देना, उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यूजर्स का कहना है कि बताइए आपका क्या नाम रखें. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव रिजल्ट 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    करियर राशिफल
    Advertisement