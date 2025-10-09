scorecardresearch
 

भोजपुरी सिनेमा में पवन सिंह-अक्षरा का दबदबा, जानिए कौन कितना अमीर

बिहार की राजनीति पर माहौल गर्म हो चुका है. पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के चुनावी मैदान में उतरने के कयास लगाए जा रहे हैं. इस बीच ये भी चर्चा हो रही है कि इंडस्ट्री का अमीर सितारा कौन है. जानें एक्टर्स की नेटवर्थ.

कौन है भोजपुरी का अमीर सितारा (PHOTO: Instagram @singhpawan999, @singhakshara)

बिहार चुनाव पर हो रही राजनीति की गूंज सुनाई देनी लगी है. चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही भोजपुरी एक्टर्स की चर्चा भी होने लगी है. पवन सिंह का घरेलू मैटर पब्लिक हो चुका है. पावर स्टार के मुद्दे पर खेसारी लाल यादव, अक्षरा सिंह और रितेश पांडे जैसे सितारों ने बोलना शुरू कर दिया है. आखिरकार बात राजनीति की जो है. चलिए इसी खास मौके पर भोजपुरी सिनेमा के चहेते सितारों की नेटवर्थ जान लेते हैं. 

अक्षरा सिंह 
आम्रपाली दुबे के बाद अक्षरा सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री की दूसरी हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस हैं. वो किसी फिल्म, गाने या इवेंट के लिए लाखों रुपये चार्ज करती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से मिलने पहुंचीं. इससे पहले उन्हें प्रशांत किशोर के साथ मुलाकात करते देखा गया था. जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस साल वो बिहार के राजनीतिक मैदान में उतर सकती हैं. अक्षरा की नेटवर्थ करीब 50 करोड़ से अधिक है. 

पवन सिंह
आज के समय में पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री का वो चेहरा बन चुके हैं, जिनका नाम ही काफी है. बिहार विधानसभा ; में पवन सिंह बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं. चुनाव से पहले वो शादीशुदा जिंदगी को लेकर विवादों में आ चुके हैं. पावर स्टार की कुल संपत्ति की बात करें, तो वो लगभग 16 से 17 करोड़ के मालिक हैं. 

खेसारी लाल यादव 
खेसारी लाल यादव, अखिलेश यादव के करीब माने जाते हैं. भोजपुरी एक्टर ने अखिलेश यादव के जन्मदिन पर स्पेशल पोस्ट भी शेयर की थी. खेसारी लाल यादव की नेटवर्थ लगभग 18 से 20 करोड़ रुपये है. 

रितेश पांडे 
रितेश पांडे भोजपुरी सिनेमा के मशूहर एक्टर्स में से एक हैं. एक्टिंग की दुनिया में नाम कमाने के बाद वो राजनीति में गदर काटने के लिए तैयार हैं. हाल ही में रितेश  प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज में शामिल हुए. एक्टर की नेटवर्थ करीब 15 करोड़ रुपये है.

इलेक्शन आते ही भोजपुरी सितारों का जिक्र होना आम बात है. अब देखते हैं कि ये स्टार्स बिहार के राजनीतिक दंगल में क्या कमाल दिखाते हैं. फिलहाल फैन्स बस पवन सिंह, अक्षरा सिंह, रितेश पांडे और खेसारी लाल यादव के इलेक्शन लड़ने का इंतजार कर रहे हैं. 

