पवन सिंह के आगे फीके पड़े एक्टर-कॉमेडियन, भोजपुरी स्टार ने अशीनर ग्रोवर के शो में उड़ाया गर्दा

भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह ने पहली बार रियलिटी शो राइज एंड फॉल में हिस्सा लिया है. शो में उनकी मेहनत, दबंग एटीट्यूड और रियल पर्सनालिटी ने दर्शकों का दिल जीत लिया है.

बिना लड़ाई-झगड़े के पवन सिंह ने दिखाया दम (Photo: X/@PawanSingh909)
पवन सिंह भोजपुरी सिनेमा के वो स्टार हैं, जिनका नाम ही काफी है. सिंगर अपनी दमदार गायिकी के साथ-साथ दबंग एटीट्यूड के लिए भी जाने जाते हैं. एक्टिंग और गायकी का डंका बजाने के बाद उन्होंने रियलिटी शो राइज एंड फॉल में आने का फैसला किया. ये पहली बार है जब वो किसी रियलिटी शो का हिस्सा बने हैं. रियलिटी शो में उन्हें देखना फैन्स के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं था. 

फैन्स ये देखने के लिए बेताब थे कि आखिरकार पवन सिंह रियल लाइफ में कैसे रहते हैं. सुबह से शाम तक उनका शेड्यूल क्या रहता है. जानते हैं कि राइज एंड फॉल में पवन सिंह की जर्नी कैसी जा रही है. 

बड़ी बातें और बिंदास एटीट्यूड से बनाया दीवाना 
पवन सिंह राइज एंड फॉल के शाइनिंग स्टार हैं. टेलीविजन-बॉलीवुड एक्टर और कॉमेडियन के बीच उनकी अलग पहचान दिखाई दे रही है. शो में पवन सिंह बहुत रियल लग रहे हैं. भोजपुरी एक्टर की हिंदी कमजोर है और ये बात उन्होंने सैकड़ों कैमरे पर खुलकर बोली. अंग्रेजी में बात करने वालों को उन्होंने हिंदी बोलने की नसीहित भी दी. ये भी बताया कि आप कितने ही बड़े क्यों ना बन जाओ, लेकिन बड़ों का सम्मान करना मत भूलो. 

शो में पवन सिंह अपने पैसे और अमीरी का रौब दिखाते दिखे, लेकिन उन्होंने ये भी कुबूला कि यहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है. वो किसान के बेटे हैं और इसलिए सबकुछ होने के बावजूद भी जमीन से जुड़े हुए हैं. 

पॉपलुर हो रहे हैं वन लाइनर्स 
पवन सिंह उन लोगों में से नहीं हैं जो रियलिटी शो में ध्यान खींचने के लिए ऊंची आवाज में बात करें या फिर गाली-गलौच पर उतर आएं. वो शो में अकसर आराम फरमाते दिखते हैं. लेकिन जब भी कोई बात करते हैं, ऐसे वन लाइनर्स बोल देते हैं कि सबका ध्यान उनपर चला जाता है. सोशल मीडिया पर उनके क्लिप्स छाए हैं. 

शो में हर एक्टर और एक्ट्रेस से उनका कंपटीशन है, लेकिन वो कभी किसी से गलत तरीके से बात करते नहीं दिखते हैं. यही वजह है कि हर कोई उन्हें सम्मान दे रहा है. पवन सिंह ने ये भी कहा कि वो फेक नहीं बन सकते हैं. जैसे हैं वैसे रहेंगे और जिससे उनका दिल नहीं मिलता है, वो दिखावे के लिए बात नहीं करते हैं. 

पवन सिंह की यही छोटी-छोटी बातें फैन्स का दिल जीत रही हैं. राइज एंड फॉल शुरू होने से पहले बिग बॉस कंटेस्टेंट छाए हुए थे. लेकिन जब से दर्शकों ने राइज एंड फॉल में पवन सिंह को नोटिस करना शुरू किया है. तब से बिग बॉस सेलेब्स की चमक फीकी पड़ती दिख रही है और सोशल मीडिया पर उनका ट्रेंड कम है. 

आज हर जगह बस पवन सिंह का जिक्र हो रहा है. ये तो शुरूआत है, आगे देखते हैं कि वो क्या कमाल करते हैं. 

