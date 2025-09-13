IVF से सिंगल मॉम बनीं भोजपुरी सिंगर देवी, बेटे को गोद में लेकर झूमीं, शेयर किया प्यार भरा वीडियो

भोजपुरी सिंगर देवी इन दिनों अपनी लाइफ के बेस्ट फेज में हैं. उन्होंने अपनी जिंदगी में मां बनने का सबसे साहसी कदम उठाया है. सिंगर IVF के जरिए एक बेटे की सिंगल मदर बनीं. इस खुशी को उन्होंने सभी के साथ शेयर भी किया था. अब सिंगर का एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें वो अपने बेटे के साथ खुशी से झूमती नजर आ रही हैं.

बेटे संग झूमीं सिंगर देवी, क्या बोले फैंस?

सिंगर देवी ने इंस्टाग्राम पर अपना और अपने बेटे का वीडियो शेयर किया है जिसमें वो उसे गोद में लेकर झूमती दिख रही हैं. देवी ने वीडियो में अपना गाना 'हिलोर मारे' लगाया है. इस दौरान उनका बेटा अपनी मां की गोद में आराम से सोता नजर आया. देवी ने भी अपने बेटे पर खूब सारा प्यार लुटाया. वो उसे निहारती रहीं.

यहां देखें सिंगर देवी का अपने बच्चे संग वीडियो:

फैंस को सिंगर देवी के बेटे को देखकर बेहद खुशी महसूस हुई. उन्होंने सिंगर को खूब सारी बधाइयां दी, साथ ही उनसे बच्चे का नाम भी पूछा. लेकिन कई लोग देवी के बच्चे के जन्म से हैरान भी दिखे. उन्हें IVF ट्रीटमेंट के जरिए सिंगर का मां बनना खटकता नजर आया. कई लोगों ने इसे गलत भी बताया. हालांकि देवी के कई फैंस यूजर्स द्वारा किए गए नेगेटिव कमेंट्स को गलत भी ठहराते दिखे.

कौन हैं सिंगर देवी?

बता दें कि सिंगर देवी भोजपुरी इंडस्ट्री की पॉपुलर सिंगर्स में से एक हैं जिनके करीब 50 म्यूजिक एल्बम रिलीज हो चुके हैं. उनके गाने बिहार में कई लोग सुना भी करते हैं. देशभर में भोजपुरी गानों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनके कई गाने अश्लील होते हैं. इनके लिरिक्स और वीडियो में काफी अश्लीलता होती है. लेकिन देवी ने आजतक अपने करियर में अश्लील गाने नहीं बनाए हैं.

बल्कि उन्होंने हमेशा उनका विरोध ही किया है. देवी ने मैथिली, हिंदी और भोजपुरी जैसी भाषाओं में गाने गए हैं. उनका सबसे फेमस गाना 'बावरिया' कहलाया जाता है जिससे देवी को पहचान मिली थी. देवी सिंगिंग के अलावा एक्टिंग में भी अपना हाथ आजमा चुकी हैं. वो कुछ भोजपुरी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं.

