'तलाक का मैटर सॉल्व करो, वरना जाऊंगी नहीं', पवन सिंह से मुलाकात पर बोलीं ज्योत‍ि

पवन सिंह की शादीशुदा जिंदगी पर चल रहा विवाद गरमाता जा रहा है. एक तरफ ज्योति पावर स्टार पर गंभीर आरोप लगा रही हैं, तो वहीं इसी बीच अब पवन सिंह ने बताया है कि ज्योति उन्हें धमकियां दे रही हैं.

पत्नी के आरोपों पर पवन सिंह ने तोड़ी चु्प्पी (Photo: Instagram @singhpawan999, @jyotipsingh999)
भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह इस समय मैरिड लाइफ को लेकर विवादों से घिरे हुए हैं. चुनाव के बीच पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने उनपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. ज्योति ने रो-रोकर दावा किया कि उन्हें पवन सिंह ने घर में घुसने से रोका. उनके लिए पुलिस तक बुला ली थी. मगर पवन सिंह ने पत्नी के हर आरोप को गलत और बेबुनियाद बताया है. 

पत्नी के दावों पर क्या बोले पावर स्टार?

पावर स्टार ने अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्नी के आरोपों पर चुप्पी तोड़ी है और अपने चाहनेवालों को अपने दिल का हाल बताया है. प्रेस कॉनफ्रेंस में पवन सिंह ने कहा- मैं भोजपुरिया समाज को प्रणाम करता हूं. ज्योति सिंह सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है कि मैं मिलने आ रही हूं. रात में खाना खाते समय धनंजय सिंह ने कहा ज्योति के भाई से बात हुई है कि वो आ रहे हैं. मैं नींद में था तभी भाई ने बताया कि नीचे ज्योति आई है. कानून हमारे लिए भी मायने रखता है.

पवन सिंह की शादीशुदा जिंदगी लंबे वक्त से मुश्किल दौर से गुजर रही है. दोनों का तलाक का केस भी चल रहा है. इस बारे में पावर स्टार ने कहा- तलाक का केस मेरी तरफ से आरा से चल रहा है. वहीं, दूसरी ओर ज्योति सिंह की तरफ से मेंटेनेंस का केस बलिया में चल रहा है. मैं ज्योति जी से मिला मेरा उनके साथ कैसा व्यवहार है मेरा भगवान जनता है. 

पवन सिंह को धमकी दे रहीं ज्योति?
पवन सिंह आगे बोले- ज्योति ने कहा जब तक मेरा तलाक का मैटर नहीं सॉल्व हो जाता, मैं जाऊंगी नहीं. मेरी मीटिंग थी तो मैं निकल गया. उनसे मेरी वार्तालाप एक से डेढ़ घंटे चली. मीटिंग के दौरान मेरा फोन मेरे पास नहीं था. मैंने उस समय सोचा मेरा इस समय घर जाना ठीक नहीं है, तो मैनें पूरी रात अपनी गाड़ी में सड़क पर काटी. 

पहले भी सफाई दे चुके पवन सिंह

बता दें कि इससे पहले पत्नी ज्योति के आरोपों के बाद पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके दुनिया के सामने अपना पक्ष रखा था. पावर स्टार ने लिखा था- मैं अपने जीवन में एक ही बात जानता हूं कि मेरे लिए जनता भगवान है. क्या मैं आप सब की जनभावना को ठेस पहुंचाऊंगा. जिनकी बदौलत मैं यहां तक पहुंचा हूं.

पवन सिंह ने पत्नी ज्योति के आरोपों को गलत बताते हुए कहा था- ज्योति सिंह जी क्या ये सच नहीं है कि कल सुबह आप मेरी सोसायटी में आई तो मैंने सम्मान के साथ आपको अपने घर पर बुलाया. करीब 1.30 घंटे हम लोगों में बातचीत हुई. आपके द्वारा बस एक ही रट लगाई गई कि मुझे चुनाव लड़वाइये कैसे भी, जो कि मेरे बस का नहीं है. समाज में भ्रम फैलाया गया कि मैंने पुलिस बुलाई. जबकि सच्चाई ये है कि पुलिस सुबह से वहां इसलिए मौजूद थी ताकि जो भी हो उनकी उपस्थिति में हो. 

A post shared by Pawan Singh (@singhpawan999)

बता दें कि पवन स्टार की मैरिड लाइफ पर चल रहे विवाद ने भोजपुरी इंडस्ट्री में खलबली मचा रखी है. दोनों के बीच ये विवाद कब थमेगा ये देखने वाली बात होगी. 

