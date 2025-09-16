कास्टिंग काउच का शिकार हुईं मशहूर भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे? बोलीं- चरित्र पर...

आम्रपाली दुबे भोजपुरी सिनेमा का जाना माना चेहरा हैं. वो़ सैंकड़ों फिल्म्स कर चुकी हैं. इसके अलावा उन्होंने हिंदी टीवी शोज में भी काम किया है. अक्सर कहा जाता है कि भोजपुरी सिनेमा में एक्ट्रेसेज के साथ छेड़छाड़ और कास्टिंग काउच धड़ल्ले से होती हैं. इस बारे में उनका एक्सपीरियंस क्या कहता है. वहीं क्या कभी आम्रपाली भी इसका शिकार हुई हैं? इस पर एक्ट्रेस ने खुलकर अपनी राय रखी है.

आम्रपाली से हुई समझौते की डिमांड?

आम्रपाली मानती हैं कि ये जिनके साथ होता है, वो इस बारे में बेहतर बता सकते हैं. वो साफतौर से ये बताती हैं कि उनके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंडस्ट्री में ऐसा होता नहीं है.

सिद्धार्थ कनन से आम्रपाली बोलीं- जिसके साथ ऐसा होता है, वही इस बारे में कुछ कह सकता है. या सही बात समझा सकता है. मेरा तो शुरू से ऐसा रहा है ना कि कोई मुझसे ऐसी बात करने की हिम्मत ही नहीं कर सकता. क्योंकि उनको पता था कि ये यहीं जूता निकाल के मारेगी. सॉरी मेरी भाषा के लिए, पर इसका सही जवाब यही है.

'इसका सही जवाब हर महिला के पास यही होना चाहिए. इसको आप कितना भी बोलो कि अरे इन बातों को ऐसे अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, जाने देना चाहिए या लीगल एक्शन लिया जाएगा, वही सही है. लोग देखेंगे तो इससे बेहतर है कि आप कम्प्लेंट करो... नहीं, बिल्कुल नहीं.'

प्रताड़ित करने वालों को चप्पल से मारो- आम्रपाली

आम्रपाली कहती हैं कि- किसी ने आपके सामने ऐसी बात की जो आपके चरित्र पर उंगली उठाए जाने वाला हो, या कोई आपको छोटा महसूस कराने की कोशिश करता है. वहीं चप्पल निकाल के मारो. मुझे ऐसा कोई मौका नहीं मिला, क्योंकि लोगों को पता है कि ये चप्पल मार देगी. मेरी पहली मीटिंग में ही लोगों को पता चल जाता है कि इससे अगर कुछ ऐसी बात की तो ये पक्का मारेगी.

आम्रपाली ने आगे कहा कि मैंने कभी किसी को वो वाइब या मौका ही नहीं दिया कि आप ऐसा कुछ सोचो. मैं कभी अपनी चॉइस को लेकर आगे-पीछे नहीं हुई.

आम्रपाली की आने वाली फिल्में

आम्रपाली ने भोजपुरी फिल्मों में करियर की शुरुआत निरहुआ हिंदुस्तानी से 2014 में की थी, इसके बाद लगातार उन्होंने निरहुआ संग कई फिल्में कीं, दोनों की जोड़ी को खूब पसंद किया जाता है. एक्ट्रेस की दर्जनभर फिल्में लाइन-अप हैं. वो निरहुआ बनल करोड़पति, मैं मायके चली जाऊंगी, निरहुआ हिंदुस्तानी 4, गबरू, वीर योद्धा महाबली, आई मिलन की रात जैसी कई फिल्मों में अहम रोल करती नजर आएंगी.

