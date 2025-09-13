scorecardresearch
 

शोएब इब्राहिम से शादी के बाद दीपिका कक्कड़ ने खोई पहचान, आम्रपाली दुबे बोलीं- घर पर...

आम्रपाली दुबे ने शोएब इब्राहिम के साथ 'पलकों की छांव में' शो में काम किया था. एक्ट्रेस ने शोएब संग अपने रिश्ते पर बात की. ये भी बताया कि अब उनके साथ टच में हैं या नहीं.

शोएब इब्राहिम की दीवानी थीं आम्रपाली दुबे (PHOTO: Instagram @aamrapali1101, @shoaib2087)
आम्रपाली दुबे भोजपुरी सिनेमा की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार हैं. एक्ट्रेस ने करियर की शुरुआत टेलीविजन शो 'पलकों की छांव में' से की थी. सीरियल में उनके साथ शोएब इब्राहिम लीड रोल में थे. आम्रपाली ने बताया कि शोएब बहुत ज्यादा मेहनती थे. वो परफेक्ट हसबैंड, बेटा और भाई वाली वाइब देते थे. एक्ट्रेस ने उनकी शादीशुदा जिंदगी को लेकर भी बात की. 

शोएब संग कैसा था आम्रपाली का बॉन्ड 
सिद्धार्थ कनन को दिए इंटरव्यू में आम्रपाली ने बताया कि शोएब भोपाल से मुंबई काम की तलाश में आए थे. वो कहती हैं- शोएब काम को लेकर बहुत जुनूनी थे. वो अपने रोल को शिद्दत से निभाते थे. चाहें धूप हो या बारिश वो हमेशा 15 मिनट पहले सेट पर पहुंच जाते थे. मेरे मम्मी-पापा के लिए वो बेटे की तरह थे. मेरी मम्मी शोएब के लिए खाना बनाकर भेजती थीं. 

आगे वो कहती हैं कि शोएब से हमेशा परफेक्ट बेटे, पति और भाई वाली वाइब आती थी. वो शाहरुख खान वाली वाइब भी देते थे. मुझे उनपर क्रश था. हम लोग उसे चिढ़ाते भी थे. आम्रपाली से पूछा गया कि क्या आपने मोहब्बत का इजहार किया, तो वो कहती हैं कि मोहब्बत नहीं थी. बस क्रश था. हम उसे काफी परेशान करते थे. वो शरमा जाता था. 

दीपिका ने खोई पहचान 
ऐसा कहा जाता है कि शोएब इब्राहिम से शादी के बाद दीपिका कक्कड़ ने अपना असित्व खो दिया. इस पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं दीपिका से पर्सनली नहीं मिली हूं. लेकिन वो काफी खुश दिखती हैं. अगर वो घर और पति के साथ खुश हैं, तो हम कौन होते हैं उन्हें जज करने वाले. दीपिका शोएब के साथ खुश हैं और बस यही खुशी मैटर करती है. 

आम्रपाली कहती हैं कि एक फिल्म प्रमोशन के दौरान वो 11 साल बाद शोएब से मिली थीं. लेकिन उनसे मिलकर ऐसा नहीं लगा कि हमें मिले हुए इतना वक्त हो चुका है. मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में आ चुकी हूं. इसलिए अब टीवी वाले दोस्तों से मिलना-जुलना नहीं हो पाता है. 

एक्ट्रेस ने कहा कि भले ही वो शोएब के टच में नहीं हैं, लेकिन उनका बॉन्ड आज भी यादगार है. 

