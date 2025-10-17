पवन सिंह को Kiss करना चाहती है एक्ट्रेस, सुनकर शरमाए पावर स्टार, झुकाई नजरें

राइज एंड फॉल को उसका विनर मिल गया है. अर्जुन बिजलानी ने शो के पहले सीजन की ट्रॉफी अपने नाम की. शो के फिनाले पर नेहा कक्कड़, टोनी कक्कड़ और पवन सिंह अपनी आवाज से समां बांधते दिखे. फिनाले पर Diss और Kiss का एक गेम भी खेला गया. इस खेल में कंटेस्टेंट को अपनी पसंद के कंटेस्टेंट को Kiss करना था. वहीं जिसे वो लाइक नहीं करते हैं, उसे Diss का कार्ड देना था.

पवन सिंह को Kiss करना चाहती हैं आकृति

पवन सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव की वजह से बीच में ही राइज एंड फॉल छोड़ दिया था. लेकिन वो जब तक शो में रहे, उनकी आकृति नेगी और धनश्री वर्मा संग अच्छी जमी. भोजपुरी स्टार दोनों ही एक्ट्रेसेस के साथ मस्ती मजाक करते रहते थे. शो के फिनाले पर भी दोनों का खास बॉन्ड दिखा. पावर स्टार ने आकृति के साथ बॉलीवुड और भोजपुरी गानों पर डांस किया.

वहीं जब फिनाले में पहुंचे कंटेस्टेंट से Diss और Kiss के बारे में पूछा गया, तो आकृति ने कहा कि वो धनश्री को Diss करेंगी. इसके बाद जब सवाल Kiss का हुआ तो उन्होंने पवन सिंह का नाम लिया. आकृति की बात सुनकर पवन सिंह शरमा जाते हैं और नजरें नीचे झुका लेते हैं. पावर स्टार का स्वैग फैन्स को दिल खुश कर गया.

Advertisement

किया था हीरोइन बनाने का वादा

पवन सिंह ने शो की शुरुआत में आकृति से कहा था कि वो उन्हें भोजपुरी मूवीज में काम करने का मौक देंगे. शो खत्म हो गया. पवन सिंह अपना ये वादा पूरा करेंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी. शो में पवन सिंह के वनलाइनर्स और डायलॉग्स काफी फेमस हुए थे.

पवन सिंह ने राइज एंड फॉल में आकर शो की TRP इतनी बढ़ा दी थी कि बिग बॉस पीछे रहा गया था. चर्चा है कि भोजपुरी स्टार की लोकप्रियता देखते हुए कलर्स ने उन्हें अपने शो में बतौर गेस्ट बुलाया है. फिलहाल अभी शो के नाम का खुलासा नहीं हुआ है. पर हां इतना जरूर कहा जा सकता है कि पावर स्टार की पर्सनल जिंदगी में चल रही कंट्रोवर्सी का उनकी प्रोफेशनल लाइफ पर असर नहीं हुआ है.

---- समाप्त ----