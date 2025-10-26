scorecardresearch
 

पवन सिंह-खेसारी के बाद अक्षरा सिंह रखेंगी राजनीति में कदम, किस पार्टी का देंगी साथ? बोलीं- कोई शक...

पवन सिंह-खेसारी लाल यादव के बाद अक्षरा सिंह भी क्या राजनीति में कदम रखने का मन बना रही हैं. इस बारे में उन्होंने लल्लनटॉप से बात की. अक्षरा ने साथ ही अपने पॉलिटिकल व्यूज शेयर किए और कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि नीतीश कुमार ने बिहार में काम किया है.

पवन-खेसारी किसका साथ देंगी अक्षरा सिंह? (Photo: Instagram @Aksharasingh)
पवन-खेसारी किसका साथ देंगी अक्षरा सिंह? (Photo: Instagram @Aksharasingh)

बिहार में चुनावी माहौल है, छपरा से खेसारी लाल यादव आरजेडी पार्टी के लिए तो वहीं काराकाट विधानसभा सीट से पवन सिंह नहीं तो उनकी पत्नी ज्योति सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं. हालांकि पवन बीजेपी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं. लेकिन अब क्या अक्षरा सिंह भी राजनीति में कदम रखने वाली हैं, अगर हां तो वो किस पार्टी को अपना समर्थन देंगी? लल्लनटॉप से अक्षरा ने अपने पॉलिटिकल व्यूज शेयर किए. 

राजनीति करेंगी अक्षरा सिंह?

अक्षरा सिंह ने छठ महापर्व का महत्व समझाया और कहा कि वो हमेशा व्रत रखती हैं. वो बोलीं- इसके मायने को जिसने समझ लिया ना वो इसे करने से कभी पीछे नहीं हटेगा. पूछे जाने पर कि क्या अक्षरा सिंह भी पॉलिटिकल फील्ड में कदम रखेंगी? तो अक्षरा ने साफ किया कि वो अभी तो नहीं लेकिन बाद में ये फैसला ले सकती हैं. वो बोलीं- अभी फिलहाल तो नहीं क्योंकि कोई इंटरेस्ट नहीं है. अक्षरा ने जोर देते हुए कहा फिलहाल नहीं. मतलब ये कि वो आगे राजनीति में जाने का मन बना सकती हैं. 

किस पार्टी के सपोर्ट में अक्षरा?

इसी के साथ अक्षरा ने अपनी राजनीतिक राय साझा की और बताया कि नीतीश कुमार की सरकार में बिहार में काम हुआ है. ऐसा कोई कह ही नहीं सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश जी ने अच्छा काम नहीं किया, बिहार को बढ़ाने की कोशिश नहीं की. 

अक्षरा आगे बोलीं- प्रशांत किशोर मेरे दोस्त हैं, वो भी अच्छे हैं. मैं जन स्वराज पार्टी का प्रचार करने जा सकती हूं. पूछे जाने पर कि क्या रवि किशन जी ने फोन कर कहा कि प्रचार करने आना है, तो वो बोलीं कि- बीजेपी से भी कॉल आया है. अक्षरा से साथ ही पूछे जाने पर कि किस पार्टी की विचारधारा आपको अच्छी लगती है वो बोलीं कि- मैं हर पार्टी का प्रचार करने जाऊंगी. 

खेसारी के लिए चुनाव प्रचार करेंगी अक्षरा?

अक्षरा ने बताया कि वो भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव के साथ काम कर चुकी हैं, लेकिन वो उनका चुनाव प्रचार करने नहीं जाएंगी. क्योंकि उनकी ओर से अभी तक कोई कॉल नहीं आई है. साथ ही बताया कि वो मनोज तिवारी का समर्थन करने जा सकती हैं, उनसे बहुत करीबी संबंध हैं. 

---- समाप्त ----
