UP Election: अब तक 10... देखिए लिस्ट बीजेपी से कितने विधायक और मंत्री हुए Out, कितने IN

यूपी चुनाव से पहले अबतक प्रदेश में 10 विधायकों ने बीजेपी छोड़ दी है. इसमें से तीन यूपी सरकार में मंत्री भी थे. वहीं कांग्रेस और सपा के एक-एक विधायक ने बीजेपी का दामन थामा.

स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी के साथ (फोटो - पीटीआई)