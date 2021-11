यूपीः बॉडी लैंग्वेज से इस तरह सियासत साध रहे पीएम मोदी, केशव मौर्य को इस तरह मनाया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमूमन सरकारी कार्यक्रम में या किसी चुनावी जनसभा के मंच पर किसी नेता का हाथ पकड़ कर उसे नहीं उठाते. पीएम मोदी जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास के मौके पर केशव मौर्य से बात करते नजर आए. पीएम मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हाथ पकड़ा और फिर दोनों के हाथ एक साथ उठा दिया.

प्रधानमंत्री ने ये भी सुनिश्चित किया कि अगर योगी दाईं तरफ बैठे हैं तो उनके ठीक बगल में बाईं तरफ केशव मौर्य बैठें. पीएम मोदी की मंच पर बैठे-बैठे केशव प्रसाद मौर्य के साथ बातचीत की तस्वीरें भी सामने आईं. मंच पर प्रधानमंत्री मोदी और केशव मौर्य से काफी देर तक बातें करते रहे. प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन के दौरान केशव प्रसाद मौर्य को कर्मठ और अपना पुराना साथी बताया.

अगर इन तस्वीरों से सियासत को समझें तो एक बात साफ दिखाई देती है कि प्रधानमंत्री की ये कोशिश थी कि केशव प्रसाद मौर्य के मन में अगर कहीं भी कोई नाराजगी है तो उसे दूर किया जाए. लखनऊ एयरपोर्ट की तस्वीर से लेकर जेवर के मंच तक की तस्वीरें ये बयान करती हैं कि यूपी के इन दोनों शीर्ष नेताओं को एक पेज पर लाने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद शुरू कर दी है.

Farmers in large numbers gathered at the Singhu border to observe the first anniversary of protest against the three farm laws pic.twitter.com/gDBjr2VLgN