राहुल-अखिलेश हों या भाजपा विरोध की राजनीति करने वाले पागल लोग, बाबा सबको सद्बुद्धि दें: केशव मौर्य

Keshav Prasad Maurya Vs Akhilesh Yadav Vs Rahul Gandhi: काशी विश्‍वनाथ धाम (Kashi Vishwanath dham) पहुंचे भाजपा शासित मुख्‍यमंत्रियों (BJP CMs in varanasi) और उपमुख्‍यमंत्रियों ने मीडिया से बातचीत की. लखीमपुर खीरी की घटना पर भी बयान आया.

SIT की रिपोर्ट और सरकार द्वारा सच्‍चाई को नकारे जाने के सवाल के जवाब में उत्‍तर प्रदेश के उपमुख्‍यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि एजेंसी जांच कर रही है और न्यायालय उसकी सुनवाई कर रही है. इसमें सरकार की ओर से किसी भी प्रकार का कोई बयान मेरे द्वारा देना उचित नहीं है. केशव प्रसाद मौर्य ने ये बात वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत में कही.

वहीं राहुल गांधी के पीएम मोदी के गंगा में डुबकी वाले बयान पर उपमुख्‍यमंत्री ने कहा, 'मैं बाबा से प्रार्थना करता हूं कि चाहे वे राहुल हों या अखिलेश हों, चाहे भाजपा विरोध की राजनीति करने वाले पागल हुए लोग हों, माननीय मोदी जी के कार्यों को देखकर बौखला गए लोग हों, उन सारे लोगों को बाबा सद्बुद्धि दे, यही प्रार्थना करके जा रहा हूं.'

केशव प्रसाद ने कहा कि 13 दिसंबर गौरव और सौभाग्य का दिन है. मुगलकाल के समय देश और शिवभक्तों के हुए अपमान को धो डालने का दिन है. एक शिवभक्त, भाजपा कार्यकर्ता और यूपी का उपमुख्यमंत्री होने के नाते मुझे बहुत प्रसन्नता है.



राहुल के बयान पर खट्टर का पलटवार

कांग्रेस के पूर्व अध्‍यक्ष राहुल गांधी के बयान पर हरियाणा के मुख्‍यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी पलटवार किया है. मनोहर लाख उन्‍होंने कहा मोदी जी के प्रयत्‍नों से जब सब कुछ हुआ है तो मोदी जी का चित्र दिखाने पर लोगों को आनंद की अनुभूति होती है.



मोदी जी और योगी जी ने लाखों-करोड़ों शिव भक्तों की इच्छा को पूरा किया है; इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं. यह बातें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वाराणसी के विश्वनाथ धाम में भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के दर्शन के करने बाद मीडिया से बातचीत में कहीं.

शिवराज का अखिलेश पर निशाना

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 300 साल पहले महारानी अहिल्या देवी ने बाबा विश्वनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था. उसके बाद पीएम मोदी के नेतृत्व में बाबा का कॉरिडोर बना है. अखिलेश यादव के पीएम मोदी के निशाने वाले बयान कि अंतिम समय में काशी में रहा जाता है पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 'जाको प्रभु दारूण दुख देहि, ताकि मति पहले हर लेहि'।

त्रिपुरा, गोवा के सीएम ने भी की तारीफ

विश्वनाथ धाम पहुंचकर दर्शन करने वाले मुख्यमंत्रियों में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब भी शामिल रहे, उन्‍होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश और सीएम योगी के नेतृत्व में एक नया यूपी बन रहा है. काशी मोदी जी का कर्म स्थान है। काशीवासियों ने जो मुहर लगाई है, वह यहां दिखती है. मुझे पीएम मोदी के काम और काशीवासियों पर गर्व है. योगी जी भी बधाई के पात्र है.

रास्तों को बनाकर एक भव्य मंदिर को बनाना कितना कठिन काम है् यह एक सीएम समझता है. विश्वनाथ पहुंचे गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने बताया कि विश्वनाथ धाम आकर मन काफी खुश हुआ. मुझे लगता है भारत को विश्वगुरू बनाने के लिए एक कदम और आगे बढ़ रहें हैं. वहीं बिहार के उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने विश्‍वनाथ धाम और मोदी-योगी की जमकर तारीफ की.