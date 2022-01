UP Election: कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी, 125 में 50 महिला उम्मीदवार, उन्नाव रेप पीड़िता की मां को टिकट

Congress First list of UP candidate: यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है. प्रियंका गांधी ने यह लिस्ट जारी की, जिसमें 125 उम्मीदवार हैं. इसमें 50 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं.

