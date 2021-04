PM मोदी पर दिए DMK नेता उदयनिधि के बयान पर रार, जेटली और सुषमा की बेटियों ने किया पलटवार

तमिलनाडु के चुनावी दंगल में प्रचार के अब कुछ ही दिन बचे हैं. डीएमके प्रमुख एम. के. स्टालिन इस बार पार्टी की अगुवाई कर रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन. उदयनिधि ने अपने एक भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा वार किया. जिसमें उन्होंने पीएम मोदी पर सीनियर नेताओं के अपमान करने का आरोप लगाया.



डीएमके नेता उदयनिधि के इन आरोपों का जवाब देने के लिए पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की बेटी और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी ने कमान संभाली.



दरअसल, एक रोड शो के दौरान उदयनिधि स्टालिन ने जब भाषण दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा. उदयनिधि ने कहा कि पीएम मोदी तमिलनाडु आए और उन्होंने मुझपर शॉर्टकट लेने का आरोप लगाया. ऐसा कौन कह रहा है? हमें पता है कि गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए पीएम मोदी ने कैसे हर किसी को साइडलाइन कर दिया.



उदयनिधि ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने बीजेपी के एलके आडवाणी, एमएम जोशी, यशवंत सिन्हा, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली जैसे लोगों को साइडलाइन किया. इतना ही नहीं उदयनिधि ने दावा किया कि अरुण जेटली और सुषमा स्वराज का निधन इन्हीं दिक्कतों के कारण हुआ.



जेटली की बेटी और सुषमा की बेटी ने दिया जवाब

उदयनिधि स्टालिन द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब पहले पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज ने दिया. बांसुरी ने ट्वीट किया कि उदयनिधि जी, कृप्या मेरी माता के नाम का इस्तेमाल अपने चुनावी प्रोपगैंडा के लिए ना करें. आपके बयान पूरी तरह गलत हैं. पीएम नरेंद्र मोदी मेरी माता का पूरी तरह सम्मान करते थे. हमारे मुश्किल वक्त में पीएम मोदी और बीजेपी ने हमारा साथ दिया है. आपके बयान से हमें ठेस पहुंची है.

@udhaystalin ji please do not use my Mother's memory for your poll propaganda! Your statements are false! PM @Narendramodi ji bestowed utmost respect and honour on my Mother. In our darkest hour PM and Party stood by us rock solid! Your statement has hurt us @mkstalin @BJP4India