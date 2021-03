India Today Conclave South: स्टालिन का आरोप- पलानीस्वामी की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त, एक महीने में वो सत्ता से बाहर होंगे

इंडिया टुडे कॉनक्लेव साउथ 2021 (India Today Conclave South 2021) में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के अध्यक्ष एमके स्टालिन शामिल हुए. एमके स्टालिन 'पोल पोजिशनः द कॉल ऑफ द चैलेंजर- द न्यू रोड टू प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स' (POLL POSITION: The Call of the Challenger: The New Road to Progressive Politics) में उन्होंने तमिलनाडु में होने वाले चुनाव, केंद्र सरकार, अपनी पार्टी के एलायंस और अपने चुनावी एजेंडे पर बात की.

एमके स्टालिन ने सबसे पहले कहा कि 1996 में जब मैं चेन्नई का मेयर था, तब मैंने पांच साल काम किया. मुझे बेस्ट मेयर इन इंडिया का अवॉर्ड इंडिया टुडे ने दिया था. वो मेरे लिए अद्भुत प्रेरणादायी मौका था. इंडिया टुडे ने कई राज्यों के परफॉर्मेंस को लेकर एक लिस्ट जारी की थी. जिसमें तमिलनाडु कई मामलों में नीचे जा रहा है. अच्छे राज्यों की लिस्ट में तमिनलाडु नहीं था. मुझे बहुत बुरा लगा. ये मुख्यमंत्री पलानीस्वामी की सरकार है. उनके सरकार में राज्य की हालत ऐसी है. मुझे पलानीस्वामी ने चैलेंज किया कि मुझसे बहस करें. लेकिन मैं कहता हूं कि पहले वो अपने ऊपर सुप्रीम कोर्ट से भेजे गए स्टे ऑर्डर से निपट लें फिर मैं उनके साथ बहस करूंगा.



स्टालिन ने कहा कि पलानीस्वामी में अगर ताकत है तो वो मीडिया से सवाल पूछें कि उनकी सरकार में क्या काम हुआ है. मीडिया उन्हें सही जवाब देगी. लेकिन उन्होंने पूछा नहीं. उनमें इतना दम नहीं है. वो एक महीने के मेहमान है. एक महीने के बाद वो राज्य की सरकार में नहीं रहेंगे. इस चुनाव में वो एडापडी में भी चुनाव नहीं जीतेंगे. उनके साथ क्या होने वाला है वो मैं इस समय नहीं बोलना चाहता.

पलानीस्वामी की सरकार ने हाइवे बनाने में करप्शन कियाः स्टालिन

स्टालिन ने कहा कि इस समय की सरकार में भ्रष्टाचार भरा हुआ है. हमने राज्यपाल को भी लिखा है कि वो एक्शन लें. सड़क निर्माण में 300 करोड़ का भ्रष्टाचार किया है. उन्होंने अपने बच्चों के ससुराल वालों को इस सड़क को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है. उनकी शिकायत हुई तो उन पर कोर्ट ने बैन लगा दिया. इस समय की राज्य सरकार केंद्र सराकर के दबाव में काम कर रही है. अगले 10 सालों तक डीएमके ही राज्य में सरकार बनाकर रखेगी. बीजेपी एआईडीएमके के जरिए राज्य में आना चाहती है. लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा.

'लोग चुनते हैं अपना नेता, यहां कोई परिवार आपको किसी पद पर नियुक्त नहीं करता'

आपको ये विश्वास कहां से आता है कि आप चुनाव जीतेंगे. इस पर स्टालिन ने कहा कि हमने पंचायत चुनाव जीता है. इस बार डीएमके 200 सीट से ज्यादा लेकर आएगी. प्रचार के दौरान किस तरह के चैलेंज आए? इस पर स्टालिन ने कहा कि मुझे चैलेंज से डर नहीं लगता. राज्य सरकार चाहती है कि डीएमके सत्ता में न आए. कहा जाता है कि डीएमके एक फैमिली रूल है. इस पर आप क्या कहेंगे. स्टालिन ने कहा कि इस पर तमिलनाडु के लोग चुनाव में लोगों को जिताते हैं. मुझे किसी ने मेयर की पोस्ट पर नियुक्त नहीं किया. मुझे लोगों ने चुना.

पेट्रोल-डीजल की कीमत कम करूंगा, रोजगार दूंगा

आप सीएम बनते हैं तो सबसे पहले तीन क्या काम करेंगे. स्टालिन ने कहा कि इस समय लोग पेट्रोल-डीजल की कीमतों से परेशान हैं. मैं सबसे पहले इसका समाधान करूंगा. इसके बाद मैं लोगों को नौकरी देने के लिए काम करूंगा. कलईंगर नहीं हैं, लेकिन हम लोगों को उन्होंने ही बड़ा किया है. सिखाया है. इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि इस बार हम जीत हासिल करेंगे.