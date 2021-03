India Today Conclave 2021 South: पलानीस्वामी का स्टालिन को चैलेंज, भ्रष्टाचार पर बहस करें, मैं तैयार

इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2021 साउथ के पहले दिन आयोजित कार्यक्रम में पहला सेशन ही धमाकेदार रहा. इसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ईके. पलानीस्वामी मौजूद थे. उन्होंने द स्टेट ऑफ द स्टेटः चीफ मिनिस्ट्रियल विजन, तमिलनाडु इन नेक्स्ट फाइव ईयर्स (THE STATE OF THE STATE: Chief Ministerial Vision: Tamil Nadu in the Next Five Years) में राज्य की विपक्षी पार्टी डीएमके के लीडर एमके स्टालिन को चैलेंज किया कि वो सामने आकर मुझसे भ्रष्टाचार पर बहस करें, मैं तैयार हूं.

तमिलनाडु के सीएम पलानीस्वामी ने कहा कि डीएमके ने जो भ्रष्टाचार के आरोप हमारी सरकार और पार्टी के ऊपर लगाए हैं, वो निराधार हैं. मेरे ऊपर लगे सभी आरोप भी गलत है. मैं चाहता हूं कि विपक्षी दल के नेता एमके स्टालिन के सामने आएं. मुझसे बहस करें. मैं उन्हें बताउंगा कि उनके सारे आरोप किस तरह से गलत हैं और मैंने क्या काम किया है. स्टालिन की पार्टी डीएमके ने राज्य को लूटा है. जब भी उन्होंने सरकार बनाई है, तब उन्होंने सिर्फ राज्य को लूटने का काम किया है.

'किसान, छात्र हमारी सरकार से खुश, पानी की सुविधाएं बढ़ीं हैं'

पलानीस्वामी ने कहा कि उनकी सरकार में राज्य के स्कूल बढ़े हैं. मेडिकल कॉलेज बढ़े हैं. उनमें सुविधाएं बढ़ाई गई है. जरुरतमंदों को हम मुफ्त में चिकित्सा सुविधाएं दे रहे हैं. किसान हमारी सामाजिक योजनाओं से खुश हैं. हमने कोरोना वायरस से किसी भी राज्य की तुलना में बेहतरीन लड़ाई लड़ी है.

'चेन्नई में मेट्रो का दूसरे फेज का काम चल रहा है'

आप अपने पहले दौर में जो काम किया है, उसके बाद अब अगर दूसरी बार आप सरकार बनाते हैं तो आप क्या करना चाहते हैं. कौन से काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं. इस सवाल के जवाब में पलानीस्वामी ने कहा कि अगर मैं दोबारा सरकार बनाता हूं तो मैं तमिलनाडु को विकास का चेहरा बना दूंगा. सिंचाई और जल योजनाएं लागू करूंगा. हमने सूखे इलाकों में कई योजनाएं लागू की हैं. चेन्नई लगातार विकसित हो रही है. वहां अब मेट्रो के दूसरे फेज का काम चल रहा है.

'राजनीति में विरोधी हमेशा रहेंगे, इनसे घबराने की जरूरत नहीं'

इस चुनाव में आपके सामने कितनी सीटें होंगी. क्या शशिकला फैक्टर इस बार चुनाव में पर असर डालेगा. इस पर उन्होंने कहा कि MGR के जाने के बाद अम्मा ने पार्टी संभाली. उनके जाने के बाद लोगों ने कहा कि अब ये पार्टी खत्म हो जाएगी. लेकिन हम सभी ने मिलकर इसे बेहतरीन तरीके से संभाला. लोगों के लिए बेहतरीन योजनाएं चलाईं. विरोधी हमेशा रहेंगे लेकिन हमें उनसे घबराने की जरूरत नहीं है. हम अच्छा करेंगे तो हमें बेहतर परिणाम मिलेंगे.

'मैं किसान के घर से हूं, मुझे आम लोगों की दिक्कत पता है'

मैं 1975 में चेन्नई आया. मैं कॉलेज में पढ़ रहा था. उस समय MGR डीएमके के विरोध में काम कर रहे थे. मुझे उनके काम अच्छे लगे तो मैंने उनकी पार्टी ज्वाइन कर ली. जब अम्मा मैदान में आई तो मैं भी चुनाव लड़ा और जीता. उसके बाद से लगातार मैं अम्मा के साथ काम करता रहा. मैंने कई तरह की भूमिकाएं पार्टी में निभाई हैं. इसके अलावा मैं अम्मा की सरकार में कई बार मंत्री बना. मेरे ऊपर MGR और अम्मा दोनों का आशीर्वाद है. मैं किसान के घर से आता हूं. मुझे लोगों की समस्याएं समझ में आती हैं. मुझे मध्यमवर्गीय और छात्रों की दिक्कत भी समझ आती है. इसलिए मैंने निर्णय लिया कि मैं किस तरह से राज्य को आगे ले जाउंगा.