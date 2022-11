गुजरात: CM पटेल के खिलाफ कांग्रेस की अमी याग्निक ने भरा पर्चा, जानें कौन हैं?

गुजरात चुनाव में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री भुपेन्द्र पटेल के खिलाफ अपनी राज्यसभा सांसद अमी याग्निक पर भरोसा करते हुए उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है. अमी याग्निक ने आज बतौर कांग्रेस के उम्मीदवार धाटलोडिया सीट से अपना नोमिनेशन फाइल किया है.

अमी याग्निक का कहना है कि, बतौर वकिल कई सालों तक उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट में प्रेक्टिस की है. और गुजरात हाईकोर्ट के सामने के इलाके में उनका ऑफिस है जहां वो बतौर सामाजिक कार्यकर्ता हजारों लोगों को मिलती आयी हैं. उनके लिए कोर्ट में मुफ्त में केस लड़े हैं और उन्हें जीत भी दिलायी हे. ऐसे में वे इस चुनाव में बीजेपी के मुख्यमंत्री भुपेन्द्र पटेल को काफी मजबूत मुकाबला देंगी.

अमी याग्निक ने वकील और सामाजिक कार्यकर्ता होने की वजह से वो कई लोगों की मदद भी की है. अमी याग्निक ने B.Sc, LLB, master in science law Stanford University USA, Doctorate in Science of Law Stanford University USA से 2006 में पास किया हैं. अमी याग्निक का कहना है कि, वो हमेशा सोशल मीडिया के जरिए नहीं बल्की खुद पसर्नली वहां पर मौजूद रही है. उनको लगता है कि लोग जरुर उन्हें वोट करेंगे.

गौरतलब है कि गुजरात चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं और नेताओं की बयानबाजियां भी तेज हो गई हैं. इसी कड़ी में हाल में गुजरात के पूर्व उपमुख्यमंत्री और कद्दावर नेता नितिन पटेल ने मेहसाणा में जीत की संभावनाओं के बारे में पूछने पर कहा कि हम मेहसाणा में जीत का परचम लहराएंगे. उन्होंने कहा कि जिस तरह से सुंदर बच्चे को नजर से बचाने के लिए मां काला टीका लगाती है, लगता है बीजेपी के नेताओं ने मेरी बढ़ती लोकप्रियता देखते हुए मुझे काला टीका लगाया है.

गुजरात में कब हैं चुनाव?

गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए दो चरणों में मतदान कराया जाना है. गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को दो चरणों में वोटिंग होगी. 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के चुनावी नतीजों के साथ रिजल्ट घोषित किए जाएंगे.